En iyisi biziz!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yollarının şampiyonluk yolu olduğunu belirtti. Rekor kırmak için değil, kazanmak için çalıştıklarını belirten 50 yaşındaki hoca, "Tek maçlı haftaya döndük. Bu bizim için avantaj olacak" dedi. Kerem Demirbay hakkında da Buruk, "Hem toplu hem topsuz önemli işler yapıyor. Formayı aldı ve yukarıya götürdü.ifadelerini kullanırken şöyle devam etti: "Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyon olmak. Türkiye'nin en çok şampiyon olan, en çok yıldızı olan takımıyız. Avrupa'da kupa kazanan, en çok kupası olan takımız.Öncelikli hedefimiz 24. şampiyonluk. Sonraki hedefimiz 25. şampiyonluk ve 5. yıldız olacak."GEÇEN sezon şampiyonluk yaşadığı Galatasaray'da geride kalan süreçte birçok rekora imza atan Okan Buruk, bir ilki daha başarmaya çok yakın.veen fazla şampiyonluk gören isim olarak tarihe adını yazdıran başarılı çalıştırıcı, Galatasaray'da resmi maçlarda 17 kez ile üst üste en fazla galibiyet gören teknik adam olmuştu.Buruk, ligde iki hafta sonra Aslantepe'de Hatayspor'u da mağlup ederse Rumen hocayı geçerek bu alanda zirveye kurulacak. Daha önce Süper Lig'de 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam olmayı başaran Okan Buruk, 29 haftada toplanan 78 puanla daMAÇIN 23. dakikasında sakatlanan Kaan Ayhan'ın yerine oyuna giren Wilfried Zaha, 54 kez topla buluştu. 27 pasında %89 isabet sağlayan Fildişi Sahilli futbolcu, 2 şutunda 1 isabet sağladı. Onda da kaleciden dönen topu Torreira tamamlayıp ağları buldu. Zaha ayrıca rakipten 1 top kaparken, 15 ikili mücadeleye girip 9'unu kazandı. Bu alanda da Nelsson ile birlikte sahanın en iyisi oldu. Zaha'nın istekli tavrı, sarı-kırmızılı taraftarların da büyük beğenisini topladı. Sosyal medyada, "Hırsı yeter. Takım için çok önemli bir oyuncu olduğunu yine gösterdi" yorumları yapıldı.DEFANS hattında Abdülkerim ve Davinson'un sakatlığıyla sıkıntıya giren Galatasaray, dün bir şok daha yaşadı. Kaan Ayhan sol ayağına aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi.Tecrübeli oyuncu çıkınca Barış Alper yerine sağ beke geçti.G.SARAY'IN Uruguaylı kaptanı Muslera, dün sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atan vatandaşını sosyal medyadan kutladı. Tecrübeli eldiven, sarıldıkları fotoğrafın altına,mesajını yazdı.