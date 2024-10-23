En iyisi olmayı kafasına koydu!

G.Saray'ın Arjantinli santrforu Mauro İcardi hem golleri hem de karakteriyle sarı-kırmızılı futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Sadece G.Saraylılar değil farklı takımların minik taraftarları da İcardi'ye sempati duyuyor. Bu sevginin karşılığını ise 31 yaşındaki forvet fazlasıyla veriyor.hocası tarafından övgüyle bahsedilen İcardi, Galatasaray'ın kulüp tarihine geçmeye de çok yaklaştı. Bugün oynanacak müsabakada sahaya Osimhen ile birlikte çift forvet çıkacak İcardi, en golcü yabancı isim olmak istiyor.Tangocu, ilk sezonunda toplam 23 kez ağları havalandırırken geçen sezon ise 32 kez fileleri sarstı. İki sezonda 55 gole çıkanBir gol bulması halinde sarı-kırmızılıların eski Çekyalı forveti Milan Baros'u yakalayacak olan Arjantinli yıldız, iki gol kaydederse listede ikinci sıraya yerleşecek. Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu ise 72 gollü Gheorghe Hagi. Rumen efsane, bu golleri toplam 196 müsabakada ağlara yolladı.İCARDİ, sarı-kırmızılı takımda 3 sezonda toplam 6 kez sakatlık yaşadı. Kas problemleri, kas yaralanması, uyluk gerilmesi, göz yayı kırığı, ezilme ve üst adale yırtığı sorunları yaşayan Arjantinli futbolcu,Tecrübeli futbolcu, A takım düzeyinde Sampdoria, İnter, PSG ve Galatasaray olmak üzere 4 farklı ekibin formasını giyerken 4 kez gol kralı oldu. Oynadığı takımlarda toplam 10 kupa kaldırdı.