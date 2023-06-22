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Giriş Tarihi: 22.6.2023

‘En iyisini alacağız’

‘En iyisini alacağız’
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Topkapı Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde takımın durumuna dair önemli açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin, gücünü Avrupa'da göstereceğini kaydeden Başkan Özbek, "Türkiye'nin yüzünü kara çıkarmamak için Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Galatasaray başarıya odaklı bir takım. Dolayısıyla bu yüzümüzü de turnuvada göstermek istiyoruz. Transfer için son derece ciddi ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Transfer piyasası geçmiş yıllar gibi değil, gayet yüksek. Dolayısıyla taraftarlarımız hiç merak etmesinler, Galatasaray için en iyisi neyse onu yapacağız" şeklinde konuştu.

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‘En iyisini alacağız’
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