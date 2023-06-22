‘En iyisini alacağız’

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Topkapı Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde takımın durumuna dair önemli açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin, gücünü Avrupa'da göstereceğini kaydeden Başkan Özbek, "Türkiye'nin yüzünükara çıkarmamak için Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekildemücadele edeceğiz. Galatasaray başarıya odaklı birtakım. Dolayısıyla bu yüzümüzü de turnuvada göstermekistiyoruz. Transfer için son derece ciddi ve yoğunbir şekilde çalışıyoruz. Transfer piyasası geçmiş yıllargibi değil, gayet yüksek. Dolayısıyla taraftarlarımızhiç merak etmesinler, Galatasaray için en iyisineyse onu yapacağız" şeklinde konuştu.