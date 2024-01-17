En zararlı çalım!

aftalar geçse de Aslan'ın yeni transferleri bir türlü beklenen katkıyı veremiyor… Geçen sezon transferde nokta atışı takviyeler yaparak şampiyon olan G.Saray, bu kez beklediği verimi alamadı. Sarı-kırmızılıların ezeli rakiplerine attığı transfer çalımlarının sahada karşılığı olmadı. F.Bahçe'nin elinden kapılan Zaha ve Tete hayal kırıklığı yarattı., Zaha'ya sosyal medyada eleştiri yağdı. G.Saray'ın ilk olarak ilgilendiğikapan F.Bahçe ise hem bu iki oyuncudan maksimum katkıyı aldı hem de rakibinin güçlenmesini engelledi. Transfer döneminde Beşiktaş yerine son anda G.Saray'a gelen Halil de beklentileri karşılamadı.Halil'i almayan Beşiktaş'ın altyapısından çıkardığı Semih Kılıçsoy ise herkesin beğenisini kazandı.