En zararlı çalım!

Fenerbahçe imzaya hazırlanırken G.Saray’ın kadrosuna kattığı Zaha ve Tete hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş’ın kapısından döndürülen Halil Dervişoğlu ise ligde sıfır çekmeye devam etti
Haftalar geçse de Aslan'ın yeni transferleri bir türlü beklenen katkıyı veremiyor… Geçen sezon transferde nokta atışı takviyeler yaparak şampiyon olan G.Saray, bu kez beklediği verimi alamadı. Sarı-kırmızılıların ezeli rakiplerine attığı transfer çalımlarının sahada karşılığı olmadı. F.Bahçe'nin elinden kapılan Zaha ve Tete hayal kırıklığı yarattı. Kerem Aktürkoğlu veİcardi'nin olmadığı Kayserispor maçında Teteoyundan alınırken protesto edildi, Zaha'ya sosyal medyada eleştiri yağdı. G.Saray'ın ilk olarak ilgilendiği Fred ve Szymanski'yi kapan F.Bahçe ise hem bu iki oyuncudan maksimum katkıyı aldı hem de rakibinin güçlenmesini engelledi. Transfer döneminde Beşiktaş yerine son anda G.Saray'a gelen Halil de beklentileri karşılamadı. 3 maçtır forvet oynayan 24yaşındaki oyuncu, gol atamadı. Halil'i almayan Beşiktaş'ın altyapısından çıkardığı Semih Kılıçsoy ise herkesin beğenisini kazandı.