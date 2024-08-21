Engellemek için ayağını koyuyor

Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı. TFF'nin Youtube kanalından yayınlanan kayıtlarda, en dikkat çekeni Galatasaray'ın Konyaspor maçında İcardi ile bulduğu ve iptal edilen goldü. İşte o konuşmalar:Direnç beni duyabiliyor musun?Şimdi duyuyorum. VAR: Galatasaraylı oyuncu, Konyalının önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalının topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor, Konyalı topa vurmak isterken G.Saraylının ayağına çarpıp topa gidiyor. potansiyel faul için sahada inceleme öneriyorum.Direnççiğim, duyuyor musun beni Volkan ben. Hakem: Evet.Şimdi beyazlı oyuncu topa vurmak isterken, G.Saraylı önüne koyuyor. Konyalı, G.Saraylının ayağına vurduğu için topa gidiyor. Topa G.Saraylı temas etmiş oluyor.Tamam abi. G.Saraylı oyuncu topa değemiyor doğru mu? Başka bir açı daha var mı?Evet bu açıya da bak. G.Saraylı oyuncu, ayağını rakibinin önüne koyduğu için teması sağlıyor topa.Tamam abi gördüm. Faul ile oyuna başlayacağım abi. Golü de iptal ediyorum.Göztepe-F.Bahçe karşılaşmasında ise sarı-kırmızılıların 30. dakikada attığı gol iptal edilmişti. İşte o diyalog:Potansiyel bir APP'de faulden potansiyel gol iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.Evet bakıyorum. Tamam, hiç sesin gelmiyor. Evet görüyorum. Tamam golü iptal ediyorum, faulle başlıyorum.APP'de olduğunu göstereceğim bekle, sonuna kadar göstereceğim sana.Tamam göster. Tamam.