Erden Timur, uçaktan Bakambu ile inecek

Galatasaray, 2015-16 sezonunda Bursaspor forması giyen Cedrid Bakambu için fesih imzasının atılmasını bekliyor. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un bizzat yürüttüğü transfer görüşmesinde önceki gün Al Nassr yöneticileri ile bir araya gelindi. Timur, sözleşme detaylarını çözüp32 yaşındaki golcü ile İstanbul'adönecek. Tecrübel forvet, sarıkırmızılı kulübe 2+1 yıllık imza atacak ve sezon başına 1.5 milyon Euro kazanacak. Kariyeriboyunca 400 maça çıkanBakambu 169 gol atarken, 41asist yaptı. Bursaspor'da görevyaparken 40 resmi maçta 21gol-7 asistle oynamıştı.