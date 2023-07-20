Erden Timur, uçaktan Bakambu ile inecek

Galatasaray, 2015-16 sezonunda Bursaspor forması giyen Cedrid Bakambu için fesih imzasının atılmasını bekliyor. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un bizzat yürüttüğü transfer görüşmesinde önceki gün Al Nassr yöneticileri ile bir araya gelindi.Tecrübel forvet, sarıkırmızılı kulübe 2+1 yıllık imza atacak ve sezon başına 1.5 milyon Euro kazanacak.