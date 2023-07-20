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Giriş Tarihi: 20.7.2023

Erden Timur, uçaktan Bakambu ile inecek

Erden Timur, uçaktan Bakambu ile inecek
Galatasaray, 2015-16 sezonunda Bursaspor forması giyen Cedrid Bakambu için fesih imzasının atılmasını bekliyor. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un bizzat yürüttüğü transfer görüşmesinde önceki gün Al Nassr yöneticileri ile bir araya gelindi. Timur, sözleşme detaylarını çözüp 32 yaşındaki golcü ile İstanbul'a dönecek. Tecrübel forvet, sarıkırmızılı kulübe 2+1 yıllık imza atacak ve sezon başına 1.5 milyon Euro kazanacak. Kariyeri boyunca 400 maça çıkan Bakambu 169 gol atarken, 41 asist yaptı. Bursaspor'da görev yaparken 40 resmi maçta 21 gol-7 asistle oynamıştı.

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Erden Timur, uçaktan Bakambu ile inecek
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