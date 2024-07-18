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Giriş Tarihi: 18.7.2024

Euro 2024’ün elmasları

UĞUR ÇEM
Euro 2024’ün elmasları

Milli Takım’daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken G.Saraylı oyuncu için “Ülkesinin futbol tarihine damga vuracak” denilirken Trabzonspor’un Rumen transferine de “Yeni takımında da becerisini kanıtlayacak” yorumu yapıldı

2024 Avrupa Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından G.Saray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz ile Trabzonspor'un yeni Rumen transferi Denis Draguş, dünyaca ünlü Le Foot Magazine'in 'Keşfedilen yıldızları' arasında yer aldı. A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın tüm maçlarda forma şansı verdiği Barış Alper için "G.Saraylı oyuncu, Türk Milli Takımı'nın ana kahramanlarından birisi oldu.




24 yaşındaki futbolcu, ülkesinin futbol tarihine damga vuracak tüm niteliklere sahip" yorumu yapıldı. Trabzonspor'un Standard Liege'den kadrosuna kattığı Draguş'a da "Hagi Akademisi'nde yetişen Draguş, EURO 2024'te iyi bir performans sergileyen Romanya'nın 9 numarasıydı. Ukrayna karşısında olduğu gibi Trabzonspor'da da gol atma becerisini kanıtlayacak" denilirken performansıyla damga vuracağından bahsedildi. Ayrıca listede Nico Williams (İspanya), Michel Aebischer (İsviçre), Riccardo Califiori (İtalya), Marc Guehi (İngiltere), Nicolas Seiwald (Avusturya) gibi isimler yer aldı.
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Euro 2024’ün elmasları
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