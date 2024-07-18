Euro 2024’ün elmasları

2024 Avrupa Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından G.Saray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz ile Trabzonspor'un yeni Rumen transferi Denis Draguş, dünyaca ünlü Le Foot Magazine'inarasında yer aldı. A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın tüm maçlarda forma şansı verdiği Barış Alper içinyorumu yapıldı. Trabzonspor'un Standard Liege'den kadrosuna kattığı Draguş'a da "Hagi Akademisi'nde yetişen Draguş, EURO 2024'te iyi bir performans sergileyen Romanya'nın 9 numarasıydı.denilirken performansıyla damga vuracağından bahsedildi. Ayrıca listedeMichel Aebischer (İsviçre),Marc Guehi (İngiltere),gibi isimler yer aldı.