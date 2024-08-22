Evinde dev gibi oyna

Adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak ekip, 27 Ağustos Salı günü 22.00'de İstanbul'da oynanacak rövanşta belli olacak. Galatasaray'a tur için 2 farklı galibiyet gerekiyor. Tek farklı kazanırsa maçı uzatmaya taşıyacak. Beraberlik İsviçre temsilcisine yarayacak.Boys'un 25 yaşındaki orta sahası Galatasaray karşısında duble yaptı. Bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada 4 asistle oynayan Monteiro, dün iki golle öne çıktı. Karşılaşma sonrası ise şunları söyledi: "Yediğimiz 2 gol işimizi zorlaştırdı. İstanbul'da çok daha dikkatli olmalıyız."Batshuayi, skordan dolayı mutsuz olduğunu belirtip, "Sentetik sahada oynadık, maçtan önce hocamız beni olumlu sözlerle motive etti. Sonuçtan mutlu değiliz ama hoca, rövanş için çözümü bulacaktır" dedi.BULANTI, kusma, ishal şikâyetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz önceki gün İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almamış, akşam saatlerinde özel uçakla takıma katılmıştı. Milli futbolcu, hocası Okan Buruk'a "Kendimi iyi hissediyorum" dedi ve dün 11'de sahaya çıktı. 80 dakikada yüzde 65 isabetli pas oranıyla oynadı. 15'te 7 ikili mücadele kazanırken, 14 top kaybı yaptı. Sıfır şut ve 3/2 dribbling başarısı ortaya koydu.66'da Jelert'ten görevi devralan Batshuayi, 5 dakikada attığı iki golle Galatasaray'a umut oldu. Oyuna girer girmez, Ziyech'in kullandığı köşe vuruşunda Torreira'nın arka direğe sektirdiği topa dokundu ve golü yaptı. 72'de Kerem kafayla Batshuayi'ye indirdi. Batsman sol ayağıyla skoru eşitledi. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'in ilk haftasındaki Hatay karşılaşmasında da skoru 2-1'e getiren golü atmıştı.Boys'ta David von Ballmoos 30. dakikada kendisini üçüncü kez yere bırakınca değişiklik geldi. Eldivenleri Keller'e bıraktı. İlk yarıda 2 gol birden yiyen Muslera, ikinci yarıya devam edemedi. Uruguaylı kalecinin soyunma odasına giderken yüzüne yansıyan acı zaten ikinci yarıya çıkamayacağının habercisiydi. O da eldivenlerini Günay'a teslim etti.yedek kalecisi GünayGüvenç, bu sezon ilk kez birresmi maça çıktı. Muslera'nın oyunadevam edememesi nedeniyle ikinci45'te kaleye geçen 33 yaşındakieldiven, en son 29 Şubat 2024'teKaragümrük ile oynanan TürkiyeKupası maçında görev yapmış, karşılaşmayısarı-kırmızılılar 2-0 kaybetmişti.