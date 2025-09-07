Eyvah! Osimhen sakatlandı

Milli arada Galatasaray camiası, alabileceği en kötü haberlerden birini aldı… Sarı-kırmızılıların milyonlarca Euro yatırım yaptığı Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'da sakatlandı! Dünya Kupası elemelerinde Nijerya Milli Takımı'nın, C Grubu'nda Ruanda ile oynadığı karşılaşmaya yıldız futbolcu ilk 11'de başladı. Müsabakanın 26. dakikasında skor 0-0'ken rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası Osimhen yerde kaldı. Acı içinde kıvranan futbolcu, ayağa kalkarken de bileğini burktu. Ardından da maskesini fırlatarak kendini çimlere bıraktı.

YÜRÜYEREK AYRILDI

Bu pozisyon sonrası oyuna devam edemeyen Osimhen kenara geldi ve yerine Dessers girdi. Takımın en önemli oyuncusunun sakatlanması sonrası Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada duruma büyük tepki gösterdi. "Eyvah eyvah" yorumları başta olmak üzere, durumunun iyi olması için iyi niyet mesajları çoğunluktaydı. Tecrübeli forvetin durumunun bugün netleşeceği belirtildi. Osimhen'in sahadan yürüyerek ayrılması, ciddi bir sakatlığının bulunmadığı şeklinde yorumlandı. Nijerya maçı 1-0 kazandı.