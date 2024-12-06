Eyvah! PSG masada

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen, tüm kulvarlarda 12 maçta 9 gol-4 asistlik performansıyla
yaz transfer döneminde peşinden koşan kulüpleri pişman etti. Aslan, hamle için sezon sonunu beklese de Avrupa'nın devleri şimdiden sıraya girdi. Fransız devi Paris Saint-Germain, Nijeryalı yıldızı Ocak ayında kadrosuna katmak adına tekrar düğmeye bastı.
25 yaşındaki forvetin kiralık sözleşmesinde devre arasında geçerli çıkış maddesi bulunuyor ancak Osimhen, sezonu Galatasaray'da tamamlamaya kararlı.
İNGİLİZLER DE SCOUTLARINI GÖNDERİYOR
Başarılı oyuncuya İngiltere'den teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Chelsea'den sonra Arsenal
ve Manchester United
da özel scoutlarını RAMS Park'a göndermeye başladı. Bonservisi İtalyan ekibi Napoli'de bulunan Osimhen'in serbest kalma maddesi 75 milyon Euro. Fransa'dan PSG cephesi, ara transfer döneminde harekete geçmeye hazırlanıyor ancak Galatasaray, yıldız ismin verdiği "Sezon sonuna kadar kalacağım" sözüne güveniyor.
JELERT&BERKAN GÖREVE
Jakobs
ve Kaan'dan sonra sakatlar listesine Abdülkerim Bardakçı da eklendi. Milli stoperin yokluğunda 3'lü sistem, rafa kalkacak ve 4'lü savunmaya dönülecek. Sivas deplasmanına stoperde Sanchez-Nelsson ikilisini hazırlayan teknik direktör Okan Buruk, sağ bekte Jelert'i, solda Berkan'ı sahaya sürmeyi düşünüyor.
KEMERBURGAZ'DA GERİ SAYIM
Galatasaray,
Kemerburgaz Tesisleri'nin yer aldığı arsanın 2052 yılına kadar aylık 8.6 milyon TL karşılığında kiralandığını KAP'a bildirdi. Ocak ayında Florya'dan Kemerburgaz'a taşınacak sarı-kırmızılıların hibrit çimle kaplı iki futbol sahası tamamen hazır hale getirildi. Teknik heyet ve futbolcuların kullanacağı tesise son dokunuşlar yapılıyor.