Eyvah! PSG masada

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen, tüm kulvarlardayaz transfer döneminde peşinden koşan kulüpleri pişman etti. Aslan, hamle için sezon sonunu beklese de Avrupa'nın devleri şimdiden sıraya girdi.25 yaşındaki forvetin kiralık sözleşmesinde devre arasında geçerli çıkış maddesi bulunuyor ancakBaşarılı oyuncuya İngiltere'den teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Chelsea'den sonraveda özel scoutlarını RAMS Park'a göndermeye başladı. Bonservisi İtalyan ekibi Napoli'de bulunan Osimhen'in serbest kalma maddesi 75 milyon Euro. Fransa'dan PSG cephesi, ara transfer döneminde harekete geçmeye hazırlanıyorve Kaan'dan sonra sakatlar listesine Abdülkerim Bardakçı da eklendi. Milli stoperin yokluğunda 3'lü sistem, rafa kalkacak ve 4'lü savunmaya dönülecek. Sivas deplasmanına stoperde Sanchez-Nelsson ikilisini hazırlayan teknik direktör Okan Buruk, sağ bekte Jelert'i, solda Berkan'ı sahaya sürmeyi düşünüyor.Kemerburgaz Tesisleri'nin yer aldığı arsanın 2052 yılına kadar aylık 8.6 milyon TL karşılığında kiralandığını KAP'a bildirdi. Ocak ayında Florya'dan Kemerburgaz'a taşınacak sarı-kırmızılıların hibrit çimle kaplı iki futbol sahası tamamen hazır hale getirildi. Teknik heyet ve futbolcuların kullanacağı tesise son dokunuşlar yapılıyor.