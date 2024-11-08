Ezdi geçti

İngiliz ekibini deviren G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk, kariyerinde bir seviyeyi daha aştı. 51 yaşındaki hoca, çalıştırdığı takımların başında Avrupa Ligi'nde en çok galibiyet alan Türk teknik adam olarak ülkemizin tarihine adını yazdırdı. Tottenham maçına kadarile birlikte 8 galibiyeti bulunan başarılı isim, dün Londra kulübünü mağlup ederek en çok kazanan teknik direktör oldu.Attığı muhteşem golle karşılaşmanın açılış golünü kaydeden Yunus Akgün, G.Saray tarihinde rekora koşuyor. Milli oyuncu, Ekim- Aralık 2012 arasında Avrupa kupalarında grup aşamasında üst üste 4 maçta gol atan Burak Yılmaz'ı yakaladı. Yunus bu sezon PAOK, Rigas ve Elfsborg sonrasında Tottenham ağlarını da havalandırdı.Maçın kahramanı Osimhen galibiyeti şöyle özetledi: "Tottenham çok zor bir rakipti, takımımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. 2 golüm tabii ki önemli benim için ama umarım İcardi'nin sakatlığı ciddi değildir."Golle gözlerdeki pası silen Yunus Akgün, maçı çok daha farklı kazanma ihtimalleri olduğunu söyledi:diyen milli oyuncu şöyle devam etti: "Çok farklı bir maç da olabilirdi, belki 6-7 atabilirdik. Kaleci inanılmaz toplar çıkardı. Biz bu performansı vererek bütün Avrupa'ya ne kadar emin adımlarla ilerleyeceğimizi gösterdik.Dördüncü maçından Tottenham'ı sahasında deviren Galatasaray, 450 bin Euro (16.6 milyon TL) galibiyet primi aldı. PAOK ve Elfsborg galibiyetinin yanı sıra Rigas beraberliğiyle birlikte toplamda sarıkırmızılı takım; 1.5 milyon Euro (55.4 milyon TL) kazandı.Ligi'nde evinde üçte üç yapan Aslan 23 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı. Sarı-kırmızılılar 2001- 02 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur grup döneminde Milan, Deportivo ve PSG karşısında üçte üç iç saha galibiyeti almıştı.Osimhen, taraftara da müjdeyi verdi: "Ben ocakta ayrılmayacağım, sezon sonuna kadar Galatasaray'dayım. Daha sonrası için ne olacak bilmiyorum, G.Saray ile Napoli ne konuşuyorlar bilmiyorum. Bana gelirseler konuşuruz. Güzel bir kulüp Galatasaray, Ben Galatasaray'da çok mutluyum!"90 dakika boyunca stadı dolduran 50 bin G.Saraylı bir an olsun susmadı. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte tribündeki sevinç daha da artarken oyuncular da soluğu taraftarın yanında aldı. Oyuncularla karşılıklı tezahürat yapılırken, bir gelenek olarak bazı isimler öne çıktı ve taraftarla üçlü çektirdiler...