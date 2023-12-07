Faiz ödemesi 900 milyon TL

Galatasaray'ın aralık ayı Divan Kurulu toplantısı RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıda konuşan başkan Dursun Özbek,belirterek deplasmanda oynayacakları Kopenhag maçını kazanıp, tarih yazacaklarına inandığını dile getirdi. Niyetlerinin sezon bitmeden Kemerburgaz'a taşımak olduğunu vurgulayan Özbek, kulübün borçları hakkında şunları söyledi: "Seçildiğimiz 1. günden itibarendedim. Birçok arkadaşımdedi. Böyle olmasına rağmen senede 300-350 milyon TL faiz ödüyoruz. Ben faizler böyle kalsa bile buradan çıkacağım. Şu anda bugün itibarıyla yaklaşık 900 milyon TL faiz ödeyeceğiz. Önümüzdeki 20-25 yıla damgasını vuracak Florya Projesi'ni desteklememiz gerekiyor." Bu arada Divan Kurulu üyesi Serol Acarkan'ın "sözleri, ikinci başkan Metin Öztürk'ü öfkelendirdi. Öztürk,çıkışında bulundu.