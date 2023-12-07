Faiz ödemesi 900 milyon TL

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Kopenhag’da tarih yazacaklarını belirtirken borçlar konusunda ise “Yapılandırma anlaşmasından çıkacağız. Bugün itibarıyla yaklaşık 900 milyon TL faiz ödeyeceğiz” diye konuştu
Galatasaray'ın aralık ayı Divan Kurulu toplantısı RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıda konuşan başkan Dursun Özbek, futbol takımının ŞampiyonlarLigi'nde ait olduğu yerde mücadeleettiğini belirterek deplasmanda oynayacakları Kopenhag maçını kazanıp, tarih yazacaklarına inandığını dile getirdi. Niyetlerinin sezon bitmeden Kemerburgaz'a taşımak olduğunu vurgulayan Özbek, kulübün borçları hakkında şunları söyledi: "Seçildiğimiz 1. günden itibaren 'Yapılandırma anlaşmasındançıkmamız lazım' dedim. Birçok arkadaşım 'Niye çıkıyorsun?' dedi. Böyle olmasına rağmen senede 300-350 milyon TL faiz ödüyoruz. Ben faizler böyle kalsa bile buradan çıkacağım. Şu anda bugün itibarıyla yaklaşık 900 milyon TL faiz ödeyeceğiz. Önümüzdeki 20-25 yıla damgasını vuracak Florya Projesi'ni desteklememiz gerekiyor." Bu arada Divan Kurulu üyesi Serol Acarkan'ın "Kulübün borcu11 milyar TL" sözleri, ikinci başkan Metin Öztürk'ü öfkelendirdi. Öztürk, "Borç 2.7 milyar TL.Sözünüzü geri alın, suç işliyorsunuz" çıkışında bulundu.