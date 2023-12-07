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Giriş Tarihi: 7.12.2023

Faiz ödemesi 900 milyon TL

Faiz ödemesi 900 milyon TL

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Kopenhag’da tarih yazacaklarını belirtirken borçlar konusunda ise “Yapılandırma anlaşmasından çıkacağız. Bugün itibarıyla yaklaşık 900 milyon TL faiz ödeyeceğiz” diye konuştu

Galatasaray'ın aralık ayı Divan Kurulu toplantısı RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıda konuşan başkan Dursun Özbek, futbol takımının Şampiyonlar Ligi'nde ait olduğu yerde mücadele ettiğini belirterek deplasmanda oynayacakları Kopenhag maçını kazanıp, tarih yazacaklarına inandığını dile getirdi. Niyetlerinin sezon bitmeden Kemerburgaz'a taşımak olduğunu vurgulayan Özbek, kulübün borçları hakkında şunları söyledi: "Seçildiğimiz 1. günden itibaren 'Yapılandırma anlaşmasından çıkmamız lazım' dedim. Birçok arkadaşım 'Niye çıkıyorsun?' dedi. Böyle olmasına rağmen senede 300-350 milyon TL faiz ödüyoruz. Ben faizler böyle kalsa bile buradan çıkacağım. Şu anda bugün itibarıyla yaklaşık 900 milyon TL faiz ödeyeceğiz. Önümüzdeki 20-25 yıla damgasını vuracak Florya Projesi'ni desteklememiz gerekiyor." Bu arada Divan Kurulu üyesi Serol Acarkan'ın "Kulübün borcu 11 milyar TL" sözleri, ikinci başkan Metin Öztürk'ü öfkelendirdi. Öztürk, "Borç 2.7 milyar TL. Sözünüzü geri alın, suç işliyorsunuz" çıkışında bulundu.

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Faiz ödemesi 900 milyon TL
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