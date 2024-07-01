Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Fanatik baba oğluna ‘Nuri İcardi’ ismini verdi
Giriş Tarihi: 1.7.2024

Fanatik baba oğluna ‘Nuri İcardi’ ismini verdi

Fanatik baba oğluna ‘Nuri İcardi’ ismini verdi
Balıkesir'de yaşayan Serdar Aygörmüş, Galatasaray ve Mauro İcardi'ye olan hayranlığı nedeniyle yeni doğan oğluna 'Nuri İcardi' adını verdi. Aygörmüş, ailesinin ve yakınlarının önce çocuğuna vermek istediği isme karşı çıktığını, ancak herkesin zamanla bu duruma alıştığını söyledi. Geçen sezon Galatasaray'ın maçlarını evde seyrettiğini söyleyen fanatik futbolsever, "Çocukluğumdan beri fanatik Galatasaray taraftarıyım. Böyle bir hayalim vardı. Çocuğumun adını da İcardi koymak istedim. Fanatikliğimi bu şekilde belli etmek istedim. Nuri İcardi ile televizyondan Galatasaray'ın maçlarını seyrediyoruz. Benim oğlum, geleceğin Galatasaraylı futbol yıldızı olacak" diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Fanatik baba oğluna ‘Nuri İcardi’ ismini verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA