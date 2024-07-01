Fanatik baba oğluna ‘Nuri İcardi’ ismini verdi

Balıkesir'de yaşayan Serdar Aygörmüş, Galatasaray ve Mauro İcardi'ye olan hayranlığı nedeniyle yeni doğan oğluna 'Nuri İcardi' adını verdi. Aygörmüş, ailesinin ve yakınlarının önce çocuğuna vermek istediği isme karşı çıktığını, ancak herkesin zamanla bu duruma alıştığını söyledi. Geçen sezon Galatasaray'ın maçlarını evde seyrettiğini söyleyen fanatik futbolsever, "Çocukluğumdan beri fanatik Galatasaray taraftarıyım. Böyle bir hayalim vardı.Nuri İcardi ile televizyondan Galatasaray'ın maçlarını seyrediyoruz. Benim oğlum, geleceğin Galatasaraylı futbol yıldızı olacak" diye konuştu.