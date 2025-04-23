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Giriş Tarihi: 23.4.2025

Farkın önemi yok, lig bitmedi!

Farkın önemi yok, lig bitmedi!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Özbek şu ifadeleri kullandı: "Artık sonuna doğru geliyoruz, büyük bir final havasında... Herkesin büyük bir mücadelesi var. Ligin en stresli, yoğun haftalarına giriyoruz. Hedefimiz, iki kulvarda da başarıyı yakalamak. Ligin bitimine 6 hafta kaldı. Hepsi final. Buradan taraftarlarıma, yönetime, oyuncularıma, teknik heyete bir çağrı yapmak istiyorum. 3 puanlı ligde puan farkı hiçbir şey ifade etmiyor, pazar günü bunun bir örneğini gördük. Eksik Kayserispor dediler, Fenerbahçe'den 1 puan aldı ve gitti. 5 puan önde olmamızın çok önemi yok. Puan puana gibi mücadele edeceğiz. Hedefimiz 5. yıldız. Hiçbir şekilde rehavete düşmeden, üstün konsantrasyonla oynamamız gerekiyor."

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Farkın önemi yok, lig bitmedi!
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