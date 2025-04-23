Farkın önemi yok, lig bitmedi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Özbek şu ifadeleri kullandı: "Artık sonuna doğru geliyoruz, büyük bir final havasında... Herkesin büyük bir mücadelesi var.Hedefimiz, iki kulvarda da başarıyı yakalamak. Ligin bitimine 6 hafta kaldı. Hepsi final.3 puanlı ligde puan farkı hiçbir şey ifade etmiyor, pazar günü bunun bir örneğini gördük.5 puan önde olmamızın çok önemi yok. Puan puana gibi mücadele edeceğiz. Hedefimiz 5. yıldız.