Farkın önemi yok, lig bitmedi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Özbek şu ifadeleri kullandı: "Artık sonuna doğru geliyoruz, büyük bir final havasında... Herkesin büyük bir mücadelesi var. Ligin en stresli, yoğun haftalarına giriyoruz.
Hedefimiz, iki kulvarda da başarıyı yakalamak. Ligin bitimine 6 hafta kaldı. Hepsi final. Buradan taraftarlarıma, yönetime, oyuncularıma, teknik heyete bir çağrı yapmak istiyorum.
3 puanlı ligde puan farkı hiçbir şey ifade etmiyor, pazar günü bunun bir örneğini gördük. Eksik Kayserispor dediler, Fenerbahçe'den 1 puan aldı ve gitti.
5 puan önde olmamızın çok önemi yok. Puan puana gibi mücadele edeceğiz. Hedefimiz 5. yıldız. Hiçbir şekilde rehavete düşmeden, üstün konsantrasyonla oynamamız gerekiyor.
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