Fatih Terim sürprizi!

Şampiyon Cimbom kutlamalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 24. zaferini Galatasaray Adası'nda düzenlediği baloyla kutladı. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ile camianın önde gelen isimleri katıldı.Buruk burada yaptığı açıklamada "Bu sezon yaşadığımız şampiyonlukta hepimizin çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Bizler sahada, taraftarlar dışarıda. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bu güzel ortamı yarattı bize.ifadelerini kullandı.