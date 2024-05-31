Fatih Terim sürprizi!

Şampiyon Cimbom kutlamalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 24. zaferini Galatasaray Adası'nda düzenlediği baloyla kutladı. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ile camianın önde gelen isimleri katıldı. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim de Ada'daki kutlamalara katıldı. İmparator, Okan Buruk'la bir süre sohbet edip şampiyonluğundan dolayı eski öğrencisini tebrik etti.
Buruk burada yaptığı açıklamada "Bu sezon yaşadığımız şampiyonlukta hepimizin çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Bizler sahada, taraftarlar dışarıda. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bu güzel ortamı yarattı bize. Sonunda iyiler kazandı. İnşallah seneye tekrar kazanacağız"
ifadelerini kullandı.