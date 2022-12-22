Fatih Terim’e büyük onur

69 yaşındaki tecrübeli isim Golden Foot ödülüne layık görüldü. Terim’in ayak izi, Monako’da Maradona ve Pele gibi büyük yıldızların yanında sergilenecek
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Monako Prensliği tarafından her sene verilen "Golden Foot" (Altın Ayak)ödülüne layık görüldü. Bu yıl Terim'in yanı sıra eski futbolcular, Arjantinli Veron ve İspanyol Butragueno da listeye girdi. 69 yaşındaki teknik adamın ayak izi, Maradona, Pele, Ronaldinho ve Baggio gibi unutulmaz yıldızların yanında sergilenecek. Terim, ödülü almak için Fransa'ya gittiği videoyu sosyal medyadan paylaşırken, G.Saray Kulübü de "EfsanemizFatih Terim, bir ilke daha imza atarakGolden Foot ödülünü kazananilk Türk teknik direktör olarak tarihegeçti" ifadesini kullandı. Geceye eşi Fulya Terim ve kızı Merve ile birlikte katılan Terim "İnsan onore oluyor. Hatırlanmak, güzel anılmak çok güzel duygular. İşin manevi kısmı her şeyin önünde" dedi.