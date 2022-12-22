Fatih Terim’e büyük onur

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Monako Prensliği tarafından her sene verilen "layık görüldü. Bu yıl Terim'in yanı sıra eski futbolcular, Arjantinli Veron ve İspanyol Butragueno da listeye girdi. 69 yaşındaki teknik adamın ayak izi, Maradona, Pele, Ronaldinho ve Baggio gibi unutulmaz yıldızların yanında sergilenecek. Terim, ödülü almak için Fransa'ya gittiği videoyu sosyal medyadan paylaşırken, G.Saray Kulübü deifadesini kullandı. Geceye eşi Fulya Terim ve kızı Merve ile birlikte katılan Terim "İnsan onore oluyor. Hatırlanmak, güzel anılmak çok güzel duygular. İşin manevi kısmı her şeyin önünde" dedi.