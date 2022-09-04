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Giriş Tarihi: 4.9.2022 14:25

Fatih Terim'in doğum günü için flaş paylaşımlar!

Fatih Terim’in doğum günü için flaş paylaşımlar!

Galatasaray, eski teknik direktörü Fatih Terim'in 69. yaş gününü sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir videoyla kutladı. Tecrübeli çalıştırıcının bazı eski öğrencileri de kutlama mesajı paylaştı.

Türk futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden olan Fatih Terim, bugün 69. doğum gününü kutladı.

Galatasaray, eski teknik direktörü Terim'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında, "Bugün, kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet etmiş efsanemiz Fatih Terim'in doğum günü! Nice mutlu yıllara İmparator" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın dışında Terim'in eski kulübü Fiorentina, UEFA, eski oyuncularından Felipe Melo ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimler de tecrübeli teknik direktör için tebrik mesajı paylaştı.

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Fatih Terim'in doğum günü için flaş paylaşımlar!
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