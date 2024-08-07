Fatura kesiliyor

Süper Kupa'da aldığı 5-0'lık farklı mağlubiyetle bozguna uğrayan Galatasaray, ligin başlamasına kısa süre kala büyük bir şok yaşamıştı.Beşiktaş derbisinde sağ bekte Kaan Ayhan, savunmanın ortasında Nelsson-Abdülkerim ikilisi, orta sahada Berkan ve sol açıkta Kerem Aktürkoğlu forma giymişti. Süper Lig'deki Hatayspor maçıyla birlikte kadro değişecek,Tecrübeli hoca, Copa America nedeniyle geçen hafta dönen Davinson Sanchez'i 11'e monte edecek.Sağ bek ve 8 numara sorunu kalmayan Galatasaray'da hücum hattında Barış Alper'e yer açılacak.Norwich City'den 18 milyon Euro'ya transfer edilen Gabriel Sara, fiziksel olarak hazır şekilde Galatasaray'a geldi. Takımla antrenmana katılan Brezilyalı orta sahanın cuma günü Hatayspor ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'de olma ihtimali çok yüksek görülüyor.ŞAMPİYONLAR Ligi play-off turunda Galatasaray'la eşleşen Young Boys'u teknik direktör Okan Buruk analiz etmeye başladı. İsviçre Ligi'nde ilk 4 hafta kazanamayan Young Boys'un, Yverdon ile hafta sonu oynayacağı karşılaşmayı sarı-kırmızılı yetkililer yerinde takip edecek.Sol bek takviyesine karar veren Galatasaray'da Derrick Köhn'e yapılan teklif değerlendirmeye alındı. Spartak Moskova, tecrübeli oyuncu için 7 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi göze aldı ve 1 milyon Euro bonus ekledi. Ruslar, sarı-kırmızılı takımda 450 bin Euro kazanan Gana asıllı Alman sol beke ise hem maaş hem de bonservis olarak toplam 15 milyon Euro bütçe ayırdı. 7+1 milyon Euro'luk teklifi yeterli bulmayan Galatasaray yönetiminin isteği, +10 milyon Euro. Spartak Moskova'nın cevabı bekleniyor. Köhn yerine alternatif arayışlar başladı.