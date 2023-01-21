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Giriş Tarihi: 21.1.2023

F.Bahçe formasıyla kararlar alıyor!

F.Bahçe formasıyla kararlar alıyor!

“PFDK Başkanı’nın adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor. G.Saray’dan korkuyorlar. Bu ahlaksız ittifakı yıkacağız”

SARI-KIRMIZILI kulübün başkanı Dursun Özbek, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kestiği tribün cezalarına karşı ateş püskürdü. Özbek şunları söyledi: "PFDK sezon başından beri adaletsiz, orantısız kararlar veriyor. Bu son karar ne kadar art niyetli olduklarını net bir şekilde gösterdi. PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor. Fenerbahçe maçında tüm stat koro halinde bize sinkaflı tezahürat yaptı. Orada çıkan cezaya bakın... Hatayspor maçından sonra bize verilen cezaya bakın. Ayıptır, ayıp. 40 bloğa yasak demek, yaklaşık 25 bin Galatasaray taraftarı demek. Olacak iş midir bu? Ne hukuk var, ne adalet var, ne göz var, ne izan var. Galatasaray'a verilen cezalarda sezon başından beri bu kadar cömert davranmalarını anlıyorum. Galatasaray'dan, onun büyük taraftarının gücünden çekiniyor, korkuyorlar. Karşımızdaki bu ahlaksız ittifakı da yıkacağız. Sonunda iyi olanlar kazanacak. Biz, Türk futboluna herkes için adaleti, bunlara rağmen getireceğiz."

BASKIYLA ADALETSİZ OLANI İSTİYORLAR!
F.BAHÇE Kulübü, G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına resmi sitesinden sert cevap verdi: "Türk futboluna "ofsaytımsı" derecesinde acınası ve bir takımın nasıl kayrıldığının kanıtı olan bir tanımın dahil olmasına vesile olan kulüp tarafından yapılan son açıklamayı şaşırmaksızın takip ettik. Hatayspor ile oynadıkları maçta ceza alan tribün blokları için Kulübümüzü hadsizce hedef alan bu açıklamanın ve zaman zaman 'kulüplerinin önüne geçen' Sportif A.Ş. Başkanvekili olan şahsın, sezon başından itibaren yaptığı açıklamaların "ana hedefi" Fenerbahçe üzerinden oluşturdukları gündem ile gerek TFF, gerek hakemler üzerinde baskı yaratarak hak etmediklerini elde etmektir! Fenerbahçe odaklı iftiralarla gündemi meşgul eden ve "bu ligi bitirtmeyiz" tehditleri savuranları ciddiye almadığımızı açıklıyor; yıllardır futbolu bu yaklaşımlarıyla ve algı manipülasyonlarıyla tahakküm altına aldıkları ortada olan bu zihniyete karşı TFF'yi ve tüm sorumluları göreve davet ediyoruz."

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F.Bahçe formasıyla kararlar alıyor!
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