F.Bahçe formasıyla kararlar alıyor!

SARI-KIRMIZILI kulübün başkanı Dursun Özbek, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kestiği tribün cezalarına karşı ateş püskürdü. Özbek şunları söyledi: "PFDK sezon başından beri adaletsiz, orantısız kararlar veriyor. Bu son karar ne kadarPFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor. Fenerbahçe maçında tüm stat koro halinde bize sinkaflı tezahürat yaptı. Orada çıkan cezaya bakın... Hatayspor maçından sonra bize verilen cezaya bakın.Olacak iş midir bu?Galatasaray'a verilen cezalarda sezon başından beri bu kadar cömert davranmalarını anlıyorum.Karşımızdaki bu ahlaksız ittifakı da yıkacağız. Sonunda iyi olanlar kazanacak. Biz, Türk futboluna herkes için adaleti, bunlara rağmen getireceğiz."F.BAHÇE Kulübü, G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına resmi sitesinden sert cevap verdi: "Türk futboluna "ofsaytımsı" derecesinde acınası ve bir takımın nasıl kayrıldığının kanıtı olan bir tanımın dahil olmasına vesile olan kulüp tarafından yapılan son açıklamayı şaşırmaksızın takip ettik.bu açıklamanın ve zaman zaman 'kulüplerinin önüne geçen' Sportif A.Ş. Başkanvekili olan şahsın, sezon başından itibaren yaptığı açıklamaların "ana hedefi" Fenerbahçe üzerinden oluşturdukları gündem ile gerek TFF, gerek hakemler üzerinde baskı yaratarak hak etmediklerini elde etmektir!yıllardır futbolu bu yaklaşımlarıyla ve algı manipülasyonlarıyla tahakküm altına aldıkları ortada olan bu zihniyete karşı