F.Bahçe maçına şampiyon çıkacağız

G.Saray
Teknik Direktörü Okan Buruk, çok değerli oyuncularla çalıştığını ve takımın ruhunu, 2000'deki UEFA Kupası'nı kazanan takıma benzettiğini söyledi. 50 yaşındaki hoca, "O dönemki başarılara ulaşmak için daha fazlasını yapmamız lazım. Hedefimiz ligde şampiyonluk, Avrupa'da da tekrar final oynayabilmek
" dedi. Ankaragücü taraftarının önünde oynamanın zor olduğunu da belirten Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Bu maçı şampiyonluk maçlarından biri olarak görüyorum. Şampiyonluğa oynayan iki takım da kazanarak gittiği için kimsenin puan kaybına tahammüllü yok. Sondan bir hafta önce oynanacak F.Bahçe derbisinde mi belli olacak yoksa daha önce mi, rakibin oynadığı maçlara da bağlı.
Hedefimiz o maça şampiyon çıkmak."
'ZEMİN ÇALIŞMASI ÇOK İYİ YAPILMIŞ'
Eryaman
Stadı'nın zeminiyle ilgili de konuşan Okan Buruk, "Sakatlık olmayan güzel bir maçtı. Saha zemininde de 10 gün önceyle büyük fark oluşmuş, beklediğ-i mizden çok çok iyiydi. Burada iyi bir bakım çalışması yapıldı. Oyuncu sağlığını etkileyecek bir zemin olmadı.
Bu bakımı yapanlara teşekkür ediyorum."