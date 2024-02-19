F.Bahçe maçına şampiyon çıkacağız

Teknik Direktörü Okan Buruk, çok değerli oyuncularla çalıştığını ve takımın ruhunu, 2000'deki UEFA Kupası'nı kazanan takıma benzettiğini söyledi. 50 yaşındaki hoca, "O dönemki başarılara ulaşmak için daha fazlasını yapmamız lazım." dedi. Ankaragücü taraftarının önünde oynamanın zor olduğunu da belirten Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Bu maçı şampiyonluk maçlarından biri olarak görüyorum. Şampiyonluğa oynayan iki takım da kazanarak gittiği için kimsenin puan kaybına tahammüllü yok.Hedefimiz o maça şampiyon çıkmak."Stadı'nın zeminiyle ilgili de konuşan Okan Buruk, "Sakatlık olmayan güzel bir maçtı. Saha zemininde de 10 gün önceyle büyük fark oluşmuş, beklediğ-i mizden çok çok iyiydi.Bu bakımı yapanlara teşekkür ediyorum."