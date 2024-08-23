F.Bahçe’den aslan’a kral asist!

Fenerbahçe formasını giydiği son iki sezonda sonradan oyuna girdiği ve 90+'larda attığı attığı gollerle '' kimliğine bürünen Michy Batshuayi, misyonunun Galatasaray'da da sürdürüyor… Sarı-lacivertli takımla biten sözleşmesini uzatmayan ve Florya'nın yolunu tutan Belçikalı forvet, önce Hatayspor ile oynanan maçın son dakikasında attığı golle 3 puanı getirdi, önceki gün deBatshuayi sarı-kırmızılı takımla her gol attığında sosyal medyada,İki sene önce Abdülkerim Bardakcı'yasözüyle transferde dengeleri değiştiren sarı-lacivertli kulübün başkanı, geçen sezon içinde de izin gününü milli takımdan yakın arkadaşı Mertens'le geçiren Belçikalı forveti uyarmak istedi.Erden Timur'un görevde olduğu dönemde irtibata geçilen Belçikalı golcü. Sarı-kırmızı taraftarlar bu transferi