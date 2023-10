F.Bahçe’nin örgütlü yapısı var!

YouTube hesapları kurulmuş, linçler yapılıyor. Araştırılsın bunlar. Aynı yapı, G.Saray'da yokBen dahil tüm telefon kayıtları incelensin. Söz veriyorum, gönüllü imza vereceğim.Teraziden kaçan, hile yapıyordur! Bu işi TFF Etik Kurulu çözemez. Savcının incelemesi gerekiyoralatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, A Spor'da 'Gündem özel' programının konuğu oldu. Çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Timur, sosyal medyadan ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin örgütlü bir yapı kurduğu ve buna karşı 'Temiz eller operasyonu' başlatılması gerektiğini belirtip şu ifadeleri kullandı: "Örgütlü bir düzen ve örgütlü bir yapıyla karşı karşıyayız. Lafı kıvırmam, şu an için öyle! YouTube hesapları kurulmuş, linçler falan. Araştırılsın bunlar! Aynı örgütlü yapı, Galatasaray'da yok! Savcılık soruşturma açsın ve tüm yapıları incelesin.""Ben gönüllü imza vereceğim. Tüm telefon kayıtları incelensin.Hakem hatalarının bağımsız raporlanmasını istedik. 9 hakem tüm maçları izlesin, 15 günlerini alır. Ne çıkıyorsa kabul ediyoruz.Neden yapmıyoruz bunu? Teraziden kaçan, hile yapıyordur! Bu işi TFF Etik Kurulu çözemez. Savcının incelemesi gerekiyor. Ne yaşanacaksa yaşanacak! Söylediklerimin doğru olduğunu biliyorum. Bir daha yaşanmaması için söylüyorum.""Kayıtları biz de verelim, dibine kadar soruşturulsun! Galatasaray mı şampiyon? Fenerbahçe mi şampiyon? Bunu umursarsak, leş veya değersiz bir varlığız. İtalya bak ne oldu? Şike, mike bak gitti! Şimdi yeniden yükselmeye çalışıyor. Erden Timur güme gitmesin, Ali Koç güme gitmesin, Dursun Özbek güme gitmesin... Çocuklarımızın geleceğinden çalmayalım. Herkes kayıt verecek. Bu tezgah, büyük tezgah.Çamur atmak, sahada bir şey elde etmek... İncelensin hepsi. Sistemden beslenenler, sistemi değiştiremezler.""Bir spor yöneticisinin hakkında şikâyet hattı kurulduğunu görmedim. Fenerbahçe kurdu. Ali Bey kendisi söyledi bunu. Hakkımda şimdi ne iftira kampanyaları yapılacak! Bir mevlide gittiğim için neler denildi. Kadın-erkek birbirine sarılıyor. El öptüğüm söyleniyor ama ben el öpmüyorum. Kadın var, tarikat lideri deniyor! Komedi! Bir spor yöneticisiyle ilgili bu da çıktı. Ali Koç, benimle ilgili dosya hazırlattığını söyledi. Sonra öyle bir şey söylemedim falan demeye getirdi."Kurulu'nda Ertuğrul Arslan var, tepedeki isimlerden bir tanesi… Koç Holding'de çalışıyor. Arçelik'te çalışıyor. Bu kabul edilemez.Trabzonspor maçında yetkisi olmamasına rağmen aşağı iniyor. Görüntülerde var."Timur, oyuncuların yeni sözleşme durumlarıyla ilgili de şöyle konuştu: "Abdülkerim Bardakçı ile yeni görüşmeye başlayacağız. Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını adil bir duruma getirmek gerekiyor. Abdülkerim'in de böyle bir talebi yokken, biz yapıyoruz. Sacha Boey'in menajeri ile görüşüyoruz, önümüzdeki hafta yeniden gelecek.günlerde G.Saray'da forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu açıklayan Victor Nelsson için de Erden Timur şu ifadeleri kullandı: "G.Saray'ın önemli figürü. Kolay bir süreç değil. Biz konuştuk, belli rakamlarla da anlaştık. 2 sene daha sözleşmesi var. Her futbolcu forma giymek istiyor tabii ki.Nelsson'un çıkış maddesi var; 25 milyon Euro."Erden Timur, eski MHK Başkanı Lale Orta ile ilgili şu flaş açıklamada bulundu: "Lale Orta'nın VAR görüntüsünü Ali Koç'a göndermesi… Bunun kaydı var! Nerede olduğunu söyleyeceğim. Bunlar sokak dedikodusu değil. 3 Şubat 2023'te gerçekleşiyor. Lale Orta'nın MHK başkanı olmasından 5 gün sonra. VAR odasına girişleri bildirmek zorundasınız. 3 Şubat sabahı, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının kayıtlarını izlemek istiyor. Mert Hakan'ın attığı güzel bir gol iptal edilmişti. Lale Orta, VAR hakemi Koray Gençerler'e iptal nedenini soruyor. Elle temastan iptal ettiğini söylüyor. O görüntü sadece VAR odasında var. Cep telefonuyla o pozisyonu çekiyor. Lale Orta'nın 3 Şubat gününde yaptıkları incelensin. Çünkü odadaki kayıtlar 1 yıl saklanıyor. Lale Orta 'Bu pozisyonu Ali Koç'a gönderdim' demiş mi?Bu VAR görüntüsü yollamanın başka maçlarda olmadığını nereden bileceğiz. TFF bunu incelesin.""Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası Lale Orta, yayıncı kuruluşu arıyor. VAR'dan görüntü çıkarıyor, böyle bir yetkisi yok bu arada. Görevini kötüye kullanmaktır bu. Yayıncı kuruluş görevlisi değişmesine rağmen Lale Orta arayıp müdahale etmeye devam ediyor, bu bilgi de var bizde. Yayıncı kuruluş burada dik bir duruş sergiliyor, yeni görüntülere rağmen kırmızı kart diyorlar. Oyun kurallarına göre kırmızı kart olan pozisyonda Lale Orta, bunu Mehmet Büyükekşi'ye söylemiyor. Onu manipüle ediyor."6 büyük lig olacak ve Türkiye, içinde yer alacak. Süper Lig'in altıncı değil, altı büyük ligin içinde olması lazım. Bunun için buradayız.Beşiktaş ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir, Avrupa kupası şampiyonu olabilir."yıldız ismin akıllara gelmesi, toplumun öz güvenini arttırıyor. Cristiano Ronaldo ile yemek yemedim. Ama bir aracı kanalıyla fikrini sordum. Çünkü her şey olabilir, 1000'de 1 de olsa bir ihtimal vardı ve denedim. Onun da öyle bir düşünces-i nin olmadığını duyduk.1-2 gün acaba kafasını karıştırır mıyız diye düşündük ama kendi düşüncemizle kaldık."Fred ve Rashica için iyi oyuncu dedim. Transfer çalımı hikâyesi, çok da önemli olan bir hikâye değil. Kulüpleri birbirine kırdırıyor. Hiçbir zaman Zaha'yı, Tete'yi aldık ama "Şöyle aldık, böyle aldık" demedim ve demem.Rakiplerimizden bir muhatabımı aradım hatta. Szymanski dürüstse, Florya'ya gelmediğini söyler. Ben bir oyuncunun hakkını yiyemem. İyi oyuncu diyorum."United maçı için İngiltere'ye giderken, "Yeneriz" diye düşündüm.Bayern Münih maçını niye kazanmayalım ki? Yenebiliriz yani. 6 sezondur Şampiyonlar Ligi'ndeler. İnsanın sorumluluğu çaba.Yenilebiliriz de yenebiliriz de."