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Giriş Tarihi: 18.10.2023

F.Bahçe’nin örgütlü yapısı var!

F.Bahçe’nin örgütlü yapısı var!
YouTube hesapları kurulmuş, linçler yapılıyor. Araştırılsın bunlar. Aynı yapı, G.Saray'da yok

Ben dahil tüm telefon kayıtları incelensin. Söz veriyorum, gönüllü imza vereceğim.

Teraziden kaçan, hile yapıyordur! Bu işi TFF Etik Kurulu çözemez. Savcının incelemesi gerekiyor

9 hakem tüm maçları izlesin, 15 günlerini alır. Ne çıkıyorsa kabul ediyoruz
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, A Spor'da 'Gündem özel' programının konuğu oldu. Çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Timur, sosyal medyadan ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin örgütlü bir yapı kurduğu ve buna karşı 'Temiz eller operasyonu' başlatılması gerektiğini belirtip şu ifadeleri kullandı: "Örgütlü bir düzen ve örgütlü bir yapıyla karşı karşıyayız. Lafı kıvırmam, şu an için öyle! YouTube hesapları kurulmuş, linçler falan. Araştırılsın bunlar! Aynı örgütlü yapı, Galatasaray'da yok! Savcılık soruşturma açsın ve tüm yapıları incelesin."




KİM, KAÇ PUAN AVANTAJ SAĞLAMIŞ
"Ben gönüllü imza vereceğim. Tüm telefon kayıtları incelensin. Yakınımdaki telefonların da incelensin, söz veriyorum. Hakem hatalarının bağımsız raporlanmasını istedik. 9 hakem tüm maçları izlesin, 15 günlerini alır. Ne çıkıyorsa kabul ediyoruz. Basit hata, kritik hata.. Kim, kaç puan avantaj sağlamış? Neden yapmıyoruz bunu? Teraziden kaçan, hile yapıyordur! Bu işi TFF Etik Kurulu çözemez. Savcının incelemesi gerekiyor. Ne yaşanacaksa yaşanacak! Söylediklerimin doğru olduğunu biliyorum. Bir daha yaşanmaması için söylüyorum."

BÜYÜK TEZGAH KURULDU
"Kayıtları biz de verelim, dibine kadar soruşturulsun! Galatasaray mı şampiyon? Fenerbahçe mi şampiyon? Bunu umursarsak, leş veya değersiz bir varlığız. İtalya bak ne oldu? Şike, mike bak gitti! Şimdi yeniden yükselmeye çalışıyor. Erden Timur güme gitmesin, Ali Koç güme gitmesin, Dursun Özbek güme gitmesin... Çocuklarımızın geleceğinden çalmayalım. Herkes kayıt verecek. Bu tezgah, büyük tezgah. Burada büyük suç var! Terör örgütü demiyorum. Örgütlü bir yapı var. Soruşturulsun! Çamur atmak, sahada bir şey elde etmek... İncelensin hepsi. Sistemden beslenenler, sistemi değiştiremezler."

HAKKIMDA ŞIKÂYET HATTI KURDULAR
"Bir spor yöneticisinin hakkında şikâyet hattı kurulduğunu görmedim. Fenerbahçe kurdu. Ali Bey kendisi söyledi bunu. Hakkımda şimdi ne iftira kampanyaları yapılacak! Bir mevlide gittiğim için neler denildi. Kadın-erkek birbirine sarılıyor. El öptüğüm söyleniyor ama ben el öpmüyorum. Kadın var, tarikat lideri deniyor! Komedi! Bir spor yöneticisiyle ilgili bu da çıktı. Ali Koç, benimle ilgili dosya hazırlattığını söyledi. Sonra öyle bir şey söylemedim falan demeye getirdi."




'HEM TEMSİLCİLER KURULU HEM DE KOÇ HOLDİNG'DE'
"Temsılciler Kurulu'nda Ertuğrul Arslan var, tepedeki isimlerden bir tanesi… Koç Holding'de çalışıyor. Arçelik'te çalışıyor. Bu kabul edilemez. Bu kişinin geldiği maçta biz cezalar alıyoruz. Trabzonspor maçında yetkisi olmamasına rağmen aşağı iniyor. Görüntülerde var."

'ABDÜLKERİM, BOEY VE KEREM'E ZAM YOLDA'
Erden Timur, oyuncuların yeni sözleşme durumlarıyla ilgili de şöyle konuştu: "Abdülkerim Bardakçı ile yeni görüşmeye başlayacağız. Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını adil bir duruma getirmek gerekiyor. Abdülkerim'in de böyle bir talebi yokken, biz yapıyoruz. Sacha Boey'in menajeri ile görüşüyoruz, önümüzdeki hafta yeniden gelecek. Muslera ile öyle bir şey gündeme gelmedi. Futbolla ilgili planları var."

'NELSSON'UN TEPKİSİ ASLINDA İYİ BİR ŞEY'
Geçtiğimiz günlerde G.Saray'da forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu açıklayan Victor Nelsson için de Erden Timur şu ifadeleri kullandı: "G.Saray'ın önemli figürü. Kolay bir süreç değil. Biz konuştuk, belli rakamlarla da anlaştık. 2 sene daha sözleşmesi var. Her futbolcu forma giymek istiyor tabii ki. Yedek kaldığında tepki duyan futbolcu aslında iyi bir şey. Oynamak istediği için sözleşmesini uzatmak istemiyor ama 2 sene bizde. Nelsson'un çıkış maddesi var; 25 milyon Euro."

LALE ORTA, ALİ KOÇ'A GÖRÜNTÜ YOLLADI!
Erden Timur, eski MHK Başkanı Lale Orta ile ilgili şu flaş açıklamada bulundu: "Lale Orta'nın VAR görüntüsünü Ali Koç'a göndermesi… Bunun kaydı var! Nerede olduğunu söyleyeceğim. Bunlar sokak dedikodusu değil. 3 Şubat 2023'te gerçekleşiyor. Lale Orta'nın MHK başkanı olmasından 5 gün sonra. VAR odasına girişleri bildirmek zorundasınız. 3 Şubat sabahı, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının kayıtlarını izlemek istiyor. Mert Hakan'ın attığı güzel bir gol iptal edilmişti. Lale Orta, VAR hakemi Koray Gençerler'e iptal nedenini soruyor. Elle temastan iptal ettiğini söylüyor. O görüntü sadece VAR odasında var. Cep telefonuyla o pozisyonu çekiyor. Lale Orta'nın 3 Şubat gününde yaptıkları incelensin. Çünkü odadaki kayıtlar 1 yıl saklanıyor. Lale Orta 'Bu pozisyonu Ali Koç'a gönderdim' demiş mi? Koray Gençerler 1.5 ay maç almadı. Lale Orta bu maçta ciddi hatalar olmadığını söyledi ama neden maç vermedi? Bu VAR görüntüsü yollamanın başka maçlarda olmadığını nereden bileceğiz. TFF bunu incelesin."

BÜYÜKEKŞİ'Yİ MANİPÜLE ETTİ
"Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası Lale Orta, yayıncı kuruluşu arıyor. VAR'dan görüntü çıkarıyor, böyle bir yetkisi yok bu arada. Görevini kötüye kullanmaktır bu. Yayıncı kuruluş görevlisi değişmesine rağmen Lale Orta arayıp müdahale etmeye devam ediyor, bu bilgi de var bizde. Yayıncı kuruluş burada dik bir duruş sergiliyor, yeni görüntülere rağmen kırmızı kart diyorlar. Oyun kurallarına göre kırmızı kart olan pozisyonda Lale Orta, bunu Mehmet Büyükekşi'ye söylemiyor. Onu manipüle ediyor."

TÜRKİYE 6 BÜYÜK LİG İÇİNDE OLACAK
"Avrupa'da 6 büyük lig olacak ve Türkiye, içinde yer alacak. Süper Lig'in altıncı değil, altı büyük ligin içinde olması lazım. Bunun için buradayız. 6 büyük lig olursa; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir, Avrupa kupası şampiyonu olabilir."

RONALDO'YA BİR ÖNERİ SUNDUM
"Her yıldız ismin akıllara gelmesi, toplumun öz güvenini arttırıyor. Cristiano Ronaldo ile yemek yemedim. Ama bir aracı kanalıyla fikrini sordum. Çünkü her şey olabilir, 1000'de 1 de olsa bir ihtimal vardı ve denedim. Onun da öyle bir düşünces-i nin olmadığını duyduk. Ona kendi gelirlerini üretebileceği bir sistemi iletmiştim. 1-2 gün acaba kafasını karıştırır mıyız diye düşündük ama kendi düşüncemizle kaldık."

SZYMANSKİ DÜRÜSTSE GELMEDİĞİNİ SÖYLER
"Szymanski, Fred ve Rashica için iyi oyuncu dedim. Transfer çalımı hikâyesi, çok da önemli olan bir hikâye değil. Kulüpleri birbirine kırdırıyor. Hiçbir zaman Zaha'yı, Tete'yi aldık ama "Şöyle aldık, böyle aldık" demedim ve demem. Ama rakiplerimiz hem Fred hem Szymanski için neler dedi. Rakiplerimizden bir muhatabımı aradım hatta. Szymanski dürüstse, Florya'ya gelmediğini söyler. Ben bir oyuncunun hakkını yiyemem. İyi oyuncu diyorum."

BAYERN MÜNİH'İ MAĞLUP EDEBİLİRİZ
"MANCHESTER United maçı için İngiltere'ye giderken, "Yeneriz" diye düşündüm. Oyuncuların koltuğuna bir kağıt bıraktırdım. 'Yenmeye gidiyoruzu' anlatan bir şey. Bayern Münih maçını niye kazanmayalım ki? Yenebiliriz yani. 6 sezondur Şampiyonlar Ligi'ndeler. İnsanın sorumluluğu çaba. İnsan zaferden değil seferden sorumlu. Yenilebiliriz de yenebiliriz de."

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