Federasyon: A.Gücü maçı Eryaman’da!

G.Saray, Eryaman Stadı'nın zemininin kötü olması nedeniyle maçın başka bir stada alınması için TFF'ye başvuru yapmıştı. Federasyon yetkilileri önceki gün inceleme yaparken, Ankaragücü de zeminin iyileştirilmesi için çalışmaları hızlandırdı. Yapılan hazırlıkların olumlu yönde ilerlediği öğrenilirken, karşılaşmanın da Eryaman Stadı'nda oynanmasına karar verildi. Pazar günü 19.00'daki mücadele için Aslan'ın başvurusuna ret yanıtı gelirken, karşılaşma Başkent ekibinin sahasında, seyircisi önünde oynanacak.