Federasyona güveniyoruz

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Türkiye Futbol Federasyonu'na güveniyor musunuz?" sorusuna tepki gösterdi. Özbek,6 ay önce seçtiğimiz federasyon için bu soru hoşuma gitmedi" dedi. Özbek, hakem Halil Umut Meler'in uğradığı saldırı içinse şu yorumu yaptı: "Türk sporunun marka değerinin bu tür olaylarla zarar görmemesi lazım. Halil Umut Meler en kariyerli hakemimiz.ŞAMPİYONLAR Ligi'nde grubunu 3. bitiren ve yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam eden Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Aslan'ın rakipleri arasında İtalyan devi Roma'nın yanı sıra üç Fransız ekibi de var. İşte o takımlar: Roma (İtalya), Karabağ (Azerbaycan), Rennes, Toulouse, Marsilya (Fransa), Sporting (Portekiz), Freiburg (Almanya), Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti). Kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. İlk ayak maçları 15 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 22 Şubat'ta oynanacak.