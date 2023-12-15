Federasyona güveniyoruz

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Türkiye Futbol Federasyonu'na güveniyor musunuz?" sorusuna tepki gösterdi. Özbek, "Bu federasyonbizim seçtiğimiz bir federasyon. 'Güveniyor musunuz?'sorusunu kabul etmiyorum. TFF'yi biz seçtik. 6 ay önce seçtiğimiz federasyon için bu soru hoşuma gitmedi" dedi. Özbek, hakem Halil Umut Meler'in uğradığı saldırı içinse şu yorumu yaptı: "Türk sporunun marka değerinin bu tür olaylarla zarar görmemesi lazım. Halil Umut Meler en kariyerli hakemimiz. Onun Türk futboluna küsmemesi lazım. Tekrar aramızdagörmekten memnun oluruz. İnşallah bu travmayıatlatır ve tekrar maçları yönetmeye başlar."
İŞTE ASLAN'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
ŞAMPİYONLAR Ligi'nde grubunu 3. bitiren ve yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam eden Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Aslan'ın rakipleri arasında İtalyan devi Roma'nın yanı sıra üç Fransız ekibi de var. İşte o takımlar: Roma (İtalya), Karabağ (Azerbaycan), Rennes, Toulouse, Marsilya (Fransa), Sporting (Portekiz), Freiburg (Almanya), Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti). Kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. İlk ayak maçları 15 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 22 Şubat'ta oynanacak.