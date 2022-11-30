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Giriş Tarihi: 30.11.2022

Feghouli 1.5 yıllık imzayı attı, K.Gümrüklü oldu

Feghouli 1.5 yıllık imzayı attı, K.Gümrüklü oldu
TAM 5 yıl forma giydiği ve 2 şampiyonluk yaşadığı Galatasaray ile yollarını geçen yaz başında ayıran Sofiane Feghouli'nin yolu yeniden Türkiye'ye düştü. 5 aydır kendisine kulüp arayan ancak istediği teklifleri bulamayan 'Soso' lakaplı Cezayirli hücum oyuncusu, Andrea Pirlo ile Süper Lig'de iddialı konuma gelmeye çalışan VavaCars Fatih Karagümrük'e 'Evet' dedi. Yapılan görüşmeler sonunda ikna edilen 32 yaşındaki sağ kanat, önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

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Feghouli 1.5 yıllık imzayı attı, K.Gümrüklü oldu
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