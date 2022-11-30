Feghouli 1.5 yıllık imzayı attı, K.Gümrüklü oldu

TAM 5 yıl forma giydiği ve 2 şampiyonluk yaşadığı Galatasaray ile yollarını geçen yaz başında ayıran Sofiane Feghouli'nin yolu yeniden Türkiye'ye düştü. 5 aydır kendisine kulüp arayan ancak istediği teklifleri bulamayanYapılan görüşmeler sonunda ikna edilen 32 yaşındaki sağ kanat, önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.