Feghouli 1.5 yıllık imzayı attı, K.Gümrüklü oldu

TAM 5 yıl forma giydiği ve 2 şampiyonluk yaşadığı Galatasaray ile yollarını geçen yaz başında ayıran Sofiane Feghouli'nin yolu yeniden Türkiye'ye düştü. 5 aydır kendisine kulüp arayan ancak istediği teklifleri bulamayan 'Soso' lakaplı Cezayirli hücumoyuncusu, Andrea Pirlo ile Süper Lig'deiddialı konuma gelmeye çalışan VavaCarsFatih Karagümrük'e 'Evet' dedi. Yapılan görüşmeler sonunda ikna edilen 32 yaşındaki sağ kanat, önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.