Fenerbahçe çok para verdi!

alatasaray'ın ara transferde Roma'dan 15 milyon+1.5 milyon Euro bonus karşılığında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo transferinin perde arkası ortaya çıktı. Operasyonda başrolü oynayan menajerGenç oyuncunun Roma'da mutsuz olduğunu hatırlatan Gardi, "Zaniolo'ya kariyerine devam etmek için en iyi seçeneğin G.Saray olduğunu söyledim.G.Saray adına Roma'ya kiralık bir teklif sundum ancak reddedildi. Sadece satış için görüşeceklerini ilettiler. G.Saray başkan yardımcısı ile birlikte tekliften birkaç gün sonra Bournemouth'tan aldıkları fiyatın neredeyse yarısına işi bitirdik. Sonra masaya F.Bahçe oturmak istedi.İCARDİtransferinde de yer alan menajer Gardi, Arjantinli yıldızı birçok kulübün istediğini söyledi. Türkiye'de üst düzey bir lig oynandığına dikkat çeken İtalyan menajer, "Onun gibi 29 yaşında çok önemli bir golcü daha önce Türkiye'ye bu yaşlarda gelmemişti.dedi.