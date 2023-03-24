Fenerbahçe çok para verdi!

Zaniolo transferinin merkezindeki isim menajer Gardi, sarı-lacivertli kulübün daha fazla para teklifine rağmen oyuncunun G.Saray’ı seçtiğini açıkladı
Galatasaray'ın ara transferde Roma'dan 15 milyon+1.5 milyon Euro bonus karşılığında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo transferinin perde arkası ortaya çıktı. Operasyonda başrolü oynayan menajer GeorgeGardi, İtalyan Il Tempogazetesine bu süreci anlattı. Genç oyuncunun Roma'da mutsuz olduğunu hatırlatan Gardi, "Zaniolo'ya kariyerine devam etmek için en iyi seçeneğin G.Saray olduğunu söyledim. Türkiye'de transferin geç kapanmasıG.Saray için avantaj oldu. G.Saray adına Roma'ya kiralık bir teklif sundum ancak reddedildi. Sadece satış için görüşeceklerini ilettiler. G.Saray başkan yardımcısı ile birlikte tekliften birkaç gün sonra Bournemouth'tan aldıkları fiyatın neredeyse yarısına işi bitirdik. Sonra masaya F.Bahçe oturmak istedi. Hemoyuncuya hem de Roma'yadaha yüksekbir tekliftebulundularancak Zaniolo,Galatasaray'ıtercih etti."
İCARDI 10 KULÜBÜ REDDETTİ
İCARDİtransferinde de yer alan menajer Gardi, Arjantinli yıldızı birçok kulübün istediğini söyledi. Türkiye'de üst düzey bir lig oynandığına dikkat çeken İtalyan menajer, "Onun gibi 29 yaşında çok önemli bir golcü daha önce Türkiye'ye bu yaşlarda gelmemişti. Mauroİcardi'ye, Avrupa'nın en büyüktakımları da dahil olmak üzere10 tane teklif vardı ama oGalatasaray'ın projesi için başkalarınıreddetti" dedi.