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Giriş Tarihi: 24.3.2023

Fenerbahçe çok para verdi!

Fenerbahçe çok para verdi!

Zaniolo transferinin merkezindeki isim menajer Gardi, sarı-lacivertli kulübün daha fazla para teklifine rağmen oyuncunun G.Saray’ı seçtiğini açıkladı

Galatasaray'ın ara transferde Roma'dan 15 milyon+1.5 milyon Euro bonus karşılığında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo transferinin perde arkası ortaya çıktı. Operasyonda başrolü oynayan menajer George Gardi, İtalyan Il Tempo gazetesine bu süreci anlattı. Genç oyuncunun Roma'da mutsuz olduğunu hatırlatan Gardi, "Zaniolo'ya kariyerine devam etmek için en iyi seçeneğin G.Saray olduğunu söyledim. Türkiye'de transferin geç kapanması G.Saray için avantaj oldu. G.Saray adına Roma'ya kiralık bir teklif sundum ancak reddedildi. Sadece satış için görüşeceklerini ilettiler. G.Saray başkan yardımcısı ile birlikte tekliften birkaç gün sonra Bournemouth'tan aldıkları fiyatın neredeyse yarısına işi bitirdik. Sonra masaya F.Bahçe oturmak istedi. Hem oyuncuya hem de Roma'ya daha yüksek bir teklifte bulundular ancak Zaniolo, Galatasaray'ı tercih etti."




İCARDI 10 KULÜBÜ REDDETTİ
İCARDİ transferinde de yer alan menajer Gardi, Arjantinli yıldızı birçok kulübün istediğini söyledi. Türkiye'de üst düzey bir lig oynandığına dikkat çeken İtalyan menajer, "Onun gibi 29 yaşında çok önemli bir golcü daha önce Türkiye'ye bu yaşlarda gelmemişti. Mauro İcardi'ye, Avrupa'nın en büyük takımları da dahil olmak üzere 10 tane teklif vardı ama o Galatasaray'ın projesi için başkalarını reddetti" dedi.

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Fenerbahçe çok para verdi!
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