Fenerbahçe Victor Osimhen’in peşinde

Kiralık geldiği Galatasaray'da attığı gollerle şov yapan Victor Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek bonservisini alabilmek için çareler arayan sarı-kırmızılı yönetime, Fenerbahçe rakip oldu.Sarı lacivertlilerin böylesine büyük bir hamleye hazır olduğu ileri sürülürken, transferde ısrarcı olacakları yazıldı.