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Giriş Tarihi: 10.11.2024

Fenerbahçe Victor Osimhen’in peşinde

Fenerbahçe Victor Osimhen’in peşinde
Kiralık geldiği Galatasaray'da attığı gollerle şov yapan Victor Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek bonservisini alabilmek için çareler arayan sarı-kırmızılı yönetime, Fenerbahçe rakip oldu. Portekiz'de yayın yapan O Jogo gazetesi, Jose Mourinho'nun Nijeryalı santrforu istediğini yazdı. Sarı lacivertlilerin böylesine büyük bir hamleye hazır olduğu ileri sürülürken, transferde ısrarcı olacakları yazıldı. Haberde Fenerbahçe, Galatasaray'ın Napoli'ye yapacağı tekliften daha yüksek bir öneriyle İtalyan devinin kapısını çalacağı belirtildi.
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Fenerbahçe Victor Osimhen’in peşinde
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