Fenerbahçe’nin şampiyon ilan edilmesi işimize yarar

Karagümrük galibiyetiyle üç maçlık kötü seriyi bitiren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, çıkışlarının süreceğini söyledi. Ajans1905'e konuşan 49 yaşındaki hoca,dedi. İyi yolda olduklarını belirterek taraftardan destek isteyen Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Orta saha ve forvetimiz birbirine alıştı, defans problemlerimizi çözeceğiz. Ceza ve sakatlıklardan dolayı problemler yaşadık. Oyunumuzu üstüne koyarak geliştireceğiz. Kulağımızı kapattık, işimize konsantre olduk." Fenerbahçe'nin yükselişiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Medyada şimdiden şampiyon ilan edilmesi, işimize yarar."Karagümrük galibiyetinin ardından izin yapan Galatasaray, dün Florya'da toplandı ve Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı. İlk 11'ini henüz belirlemeyen