Fenerbahçe’nin şampiyon ilan edilmesi işimize yarar
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Karagümrük galibiyetiyle üç maçlık kötü seriyi bitiren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, çıkışlarının süreceğini söyledi. Ajans1905'e konuşan 49 yaşındaki hoca, "Bilinçlibir linç kampanyası olduğuaçık, bana olanı önemsemiyorumama Galatasaray'azarar verirse iş değişiyor" dedi. İyi yolda olduklarını belirterek taraftardan destek isteyen Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Orta saha ve forvetimiz birbirine alıştı, defans problemlerimizi çözeceğiz. Ceza ve sakatlıklardan dolayı problemler yaşadık. Oyunumuzu üstüne koyarak geliştireceğiz. Kulağımızı kapattık, işimize konsantre olduk." Fenerbahçe'nin yükselişiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Medyada şimdiden şampiyon ilan edilmesi, işimize yarar."
FLORYA'DA GÜNDEM KAZIMCAN
Karagümrük galibiyetinin ardından izin yapan Galatasaray, dün Florya'da toplandı ve Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı. İlk 11'ini henüz belirlemeyen Okan Buruk, sakatlığı bulunan Kazımcan'ındurumuna göre sol bek tercihine karar verecek.