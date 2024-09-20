Fenerbahçe’ye sert cevap!

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, F.Bahçe'nin, G.Saray'ı 7 ayrı kuruma şikâyet etmesi hakkında sert bir açıklama yaptı:Türkiye'de hukuktan, ahlaktan ve etikten en son bahsetmesi gereken kulüp bu konularda hepimize ders vermeye kalkmak gibi komik bir duruma düşmüştür. Kendileri tarafından gizli gizli desteklendiği artık apaçık belli olan, saçma sapan iddiaları sıralayıp, bu iddialar üzerinden devlet kurumlarına başvuruda bulunmanın sebebi, hafta sonu oynayacağımız derbidir. Biz, bugün, tüm Galatasaraylılar olarak bizi karıştırmaya çalışanlara karşı daha güçlü bir şekilde birlikteyiz."