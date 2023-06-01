Fenerbahçe’ye taş üstüne taş!

Eryaman Stadı'ndatarihinin 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sevincini yaşarken, ezeli rakibine göndermeler yapmayı da ihmal etmedi.site ilk paylaşımındadiyerek göndermedebulundu.Dursun Özbek,ifade etti.Başkan Vekili Erden Timur ve Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe gol attıktan sonraile eğlenip İstanbul'a dönüş yolunda danslar etti.açıkladı.Florya'daki kutlamalardatezahüratını başlattı.dört bir yanında şampiyonluk turuna çıkan sarıkırmızılı taraftarlar, kutlamalar sırasındamaçından dönenUruguaylı kaptanı ve kalecisi Fernando Muslera, Trabzonspor formasıyla Şenol Güneş'e ait olanrekorunu egale etti.Muslera, ligimizde en çok kupa (15) kazanan yabancı futbolcu unvanına da sahip durumda.G.SARAY'INFutbolcular veErden Timur'unMaçınbitiş düdüğü ile İstanbul'da yollaradökülen ve takımın evi olanFlorya'ya akın eden sarı-kırmızılıtaraftarlar, Cimbom'u tezahüratlarlabekledi. Sabaha karşı Florya'da büyükbuluşma gerçekleşti. Balkona çıkanfutbolcular, saha içindeki taraftarıiyice coşturdu. Şampiyon, pazargünü oynanacak.saray'da başarılı bir sezon geçiren Sacha Boey'un şampiyonluk coşkusu ikiye katlandı.Bunun içinFransa'nın U21 Avrupa Şampiyonası kadrosuna çağrıldı.Genç yıldız, U17, U18 ve U20 seviyelerinde Fransa formasını birer kez giymişti.G.saray, şampiyonluğu F.Bahçe derbisinden sonra doyasıya kutlayacak. Hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, derbilerin sembol ismi olarak görülenSouness, 24 Nisan 1996'da F.Bahçe'yi 1-0 yendikleri maçtan sonratarihe geçmiş ve Ulubatlı Souness olarak anılmaya başlanmıştı. Sneijder ise F.Bahçe derbilerindeki golleriyle taraftarın sevgilisi durumunda.