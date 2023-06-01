Fenerbahçe’ye taş üstüne taş!

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarının odak noktasında ezeli rakibi ve yarıştaki en yakın takipçisi F.Bahçe vardı
Eryaman Stadı'nda Ankaragücü'nü4-1 yenerek SüperLig'de sezonun bitimine2 hafta kala tarihinin 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sevincini yaşarken, ezeli rakibine göndermeler yapmayı da ihmal etmedi. İşte son 24 saatte yönetim-futbolcu-taraftarcephesinde yaşananların özeti: RESMİ site ilk paylaşımında sezonbaşı şampiyonluk tezahüratları yapanFenerbahçeli oyuncular İrfanCan Kahveci, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'uunutmadı ve 'Mayıslar bizimdir' diyerek göndermedebulundu. BAŞKAN Dursun Özbek, Fenerbahçe'ninşampiyon takımı alkışlamasınıdoğal bulacağını ifade etti. SPORTİF A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe gol attıktan sonra Kadıköy'destatta çalınan şarkı; 'Freed From Desire' ile eğlenip İstanbul'a dönüş yolunda danslar etti. İKİNCİ Başkan Metin Öztürk, şampiyonlukkupasını derbide kaldıracaklarınıaçıkladı. İCARDİ, Florya'daki kutlamalarda "Fener ağlama" tezahüratını başlattı. TÜRKİYE'NİN dört bir yanında şampiyonluk turuna çıkan sarıkırmızılı taraftarlar, kutlamalar sırasında temsili olarak sarı-lacivert renklitabutları sırtlarında taşıdı. ANTALYASPOR maçından dönen Fenerbahçe taraftarına metrobüsyolculuğu boyunca konvoya çıkanGalatasaraylılar eşlik etti.
GÜNEŞ'İ YAKALADI G.Saray'ın Uruguaylı kaptanı ve kalecisi Fernando Muslera, Trabzonspor formasıyla Şenol Güneş'e ait olan "Süper Lig'de enfazla şampiyon olan kaleci" rekorunu egale etti. Galatasaray'da 12 sezonda 6.şampiyonluğunu gören Muslera, ligimizde en çok kupa (15) kazanan yabancı futbolcu unvanına da sahip durumda.
UÇAKTA DANS ŞOV, FLORYA'DA İZDİHAM
G.SARAY'IN Eryaman Stadı'ndabaşlayan şampiyonluk kutlamaları,takımı İstanbul'a taşıyanuçakta devam etti. Futbolcular veErden Timur'un uçaktan dans ederekinişleri büyük ilgi çekti. Maçınbitiş düdüğü ile İstanbul'da yollaradökülen ve takımın evi olanFlorya'ya akın eden sarı-kırmızılıtaraftarlar, Cimbom'u tezahüratlarlabekledi. Sabaha karşı Florya'da büyükbuluşma gerçekleşti. Balkona çıkanfutbolcular, saha içindeki taraftarıiyice coşturdu. Şampiyon, pazargünü oynanacak Fenerbahçe maçıhazırlıklarına iki gün iznin ardındanyarın başlayacak.
BOEY MURADINA ERDİ! G.saray'da başarılı bir sezon geçiren Sacha Boey'un şampiyonluk coşkusu ikiye katlandı. 22 yaşındaki sağ bek,Fransa'dan beklediği milli daveti sonunda aldı. Bunun için Kamerun Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası öncesiyaptığı daveti reddeden oyuncu, Fransa'nın U21 Avrupa Şampiyonası kadrosuna çağrıldı. Turnuva, Gürcistan veRomanya'nın ev sahipliğinde 21 Haziran-8 Temmuz tarihleriarasında düzenlenecek. Genç yıldız, U17, U18 ve U20 seviyelerinde Fransa formasını birer kez giymişti.
SOUNESS VE SNEIJDER'E ÖZEL DAVET!
G.saray, şampiyonluğu F.Bahçe derbisinden sonra doyasıya kutlayacak. Hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, derbilerin sembol ismi olarak görülen eski teknik direktör GraemeSouness ve eski golcü Wesley Sneijder'e özel davettebulundu. Souness, 24 Nisan 1996'da F.Bahçe'yi 1-0 yendikleri maçtan sonra Kadıköy'de sahanıntam ortasına G.Saray bayrağı dikerek tarihe geçmiş ve Ulubatlı Souness olarak anılmaya başlanmıştı. Sneijder ise F.Bahçe derbilerindeki golleriyle taraftarın sevgilisi durumunda.