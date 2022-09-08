Fernando Muslera'dan önemli açıklamalar! "Asıl önemli olan herkesin bilmesi"

"SAHA İÇERİSİNDE VE DIŞARISINDA BİRLİKTE OLMAK ÖNEMLİ"

Yeni oluşturulan kadronun adaptasyon sürecini en aza indirmek için sürekli yemekler düzenlediklerini aktaran Muslera, "Hem saha içerisinde hem de dışarısında birlikte olmak, önemli bir şey. Bu yakınlıkla alakalı bir şey. Sadece benim değil, grup olarak bu yakınlığı kurmayı istemeniz gerekir. Burada çok fazla zaman geçiriyorum. Burada yakınlığı kurmak bizim için önemli bir durum. Bunun için dışarıda yemekler ayarlıyoruz. Sonuçta birçok yeni oyuncu geldi ve bu oyuncuların da birbirini tanıması için her fırsatı kullanmamız gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.