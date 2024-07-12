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Giriş Tarihi: 12.7.2024

FIFA cezayı kesti faturayı Tete ödeyecek

FIFA cezayı kesti faturayı Tete ödeyecek
FIFA, geçen sezon başında yapılan Tete transferi nedeniyle G.Saray'a ceza kesti. Sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı açıklamada "2 milyon 389 bin 776 Euro'nun 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte Tete tarafından Shakhtar Donetsk'e ödenmesine karar verilmiştir" dedi. Aslan'ın, sözleşme imzalarken yaptığı anlaşma gereği bu ceza Tete'nin, kulüpten aldığı 3 milyon Euro imza parasından vereceği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu, Ukrayna'da çıkan savaşı gerekçe göstererek Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshetmiş, Ukrayna kulübü de FIFA'ya dava açmıştı.
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FIFA cezayı kesti faturayı Tete ödeyecek
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