FIFA cezayı kesti faturayı Tete ödeyecek

FIFA, geçen sezon başında yapılan Tete transferi nedeniyle G.Saray'a ceza kesti. Sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı açıklamada "2 milyon 389 bin 776 Euro'nun 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte Tete tarafından Shakhtar Donetsk'e ödenmesine karar verilmiştir" dedi. Aslan'ın, sözleşme imzalarken yaptığı anlaşma gereği24 yaşındaki futbolcu, Ukrayna'da çıkan savaşı gerekçe göstererek Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshetmiş, Ukrayna kulübü de FIFA'ya dava açmıştı.