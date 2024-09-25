Final yolunda rakip Paok

Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mücadele edeceği
Avrupa
Ligi'nin lig aşamasında 36
takım 8 maç oynayacak. İlk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak.
Sıralamada
ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise
organizasyona veda edecek. Şampiyon, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final sonunda belli olacak.
Zorlu maratonda Beşiktaş ve
Fenerbahçe yarın sahaya çıkarken G.Saray açılışı bugün eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı
Yunanistan ekibi
PAOK karşısında yapacak.
Geçen sezon Avrupa Ligi'nden elendiği
Sparta Prag maçında yaşananlar
nedeniyle 2 maç ceza alan Okan Buruk kulübeye geri dönerken, cezalı Muslera, ismi UEFA listesine eklenmeyen son transfer Sallai ve tedavisi yeni sona eren Ziyech
takımdaki yerini
alamayacak. Süper Lig'de son olarak
F.Bahçe derbisini kazanan ve 6'da
6 yapan moralli Aslan, yükselişini
Avrupa Ligi'nde de sürdürmek istiyor.