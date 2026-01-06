Finale pençe attı!

CİMBOM, TARİHİNDEKİ 18. SÜPER KUPA İÇİN CUMARTESİ GÜNÜ SAHAYA ÇIKACAK



GÜREŞÇİ GİBİ SEVİNDİ!

G.SARAY'IN 2026 yılındaki ilk golünü atan Barış Alper Yılmaz, güreşçi John Cena'nın sevincini yaptı. Geçen sezon G.Antep'te Trabzonspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında da takımının açılış golünü kaydeden milli oyuncu, Süper Kupa'yı da boş geçmedi.

9 MAÇLIK SERİ!

G.Saray, Trabzonspor'a karşı son 9 maçında yenilgi yüzü görmedi. 2022-23'te ilk yarıda 0-0 biten maçla başlayan süreçte Aslan, 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, en son şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda Torrent yönetimindeki Galatasaray'ı 2-1 yendi.



SANE BENİ MOTİVE EDİYOR

Yunus Akgün, Sane'ye maçın ardından övgüler yağdırdı: "Süper Kupa'ya talibiz. İnşallah finali de kazanıp kupayı alırız. Sane takıma çok katkı veriyor, karakteri kişiliği çok önemli. Sane beni de motive ediyor."



SÖZÜNÜ TUTTU GÖZYAŞLARILI TUTAMADI

45 gün hak mahrumiyeti cezası biten Eren Elmalı, 56 gün sonra formasına kavuştu. Süper Lig'e verilen arada ekstra çalışan Eren, Trabzonspor maçına ilk 11'de başladı. Milli sol bek, devre sonuna doğru takımının ikinci golünü atarken, sevincini hocası Okan Buruk'la paylaştı, devre bitince de gözyaşlarını tutamadı. Eren'in bu hareketinin altında, verdiği sözü tutmanın mutluluğu yatıyor. Bahisten 45 gün ceza aldığını Kemerburgaz'da öğrenen Eren Elmalı bu kararı soğukkanlı şekilde karşıladı. Moralini bozmayan, kilosuna dikkat edip çalışan Eren, attığı golle de kötü günleri geride bıraktı.

EREN: SADECE BEN ANLARIM

Golü sonrasında gözyaşlarına boğulan Eren Elmalı, destek olanlara teşekkür etti: "Herkes bana destek oldu. Golden sonra hocama gittim, hep benimle konuştu, yardımcı oldu. O anları sadece ben anlarım, zor günler oldu."