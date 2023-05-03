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Giriş Tarihi: 3.5.2023

Florya bugün alev alacak!

Florya bugün alev alacak!

Şampiyonluk için kritik eşiğe giren G.Saray, idmanı taraftara açtı. 17.30’daki antrenmana futbolseverler akın edecek

BEŞIKTAŞ derbisi öncesinde antrenmanı taraftarlara açmak isteyen ancak daha sonra iptal eden Galatasaray, bu kez şampiyonluk için koşan oyuncularını, futbolseverleriyle buluşturacak. Başakşehir mücadelesinin hazırlıkları sürerken bugün saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak çalışmaya, taraftarlar da alınacak. Teknik direktör Okan Buruk da sosyal medya hesabından, "G.Saraylıyım de göğsünü gere gere. Mayıslar bizim, şampiyonluk çok yakın" ifadeleriyle çağrıda bulundu.

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Florya bugün alev alacak!
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