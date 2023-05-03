Florya bugün alev alacak!

BEŞIKTAŞ derbisi öncesinde antrenmanı taraftarlara açmak isteyen ancak daha sonra iptal eden Galatasaray, bu kez şampiyonluk için koşan oyuncularını, futbolseverleriyle buluşturacak. Başakşehir mücadelesinin hazırlıkları sürerken bugün saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak çalışmaya, taraftarlar da alınacak. Teknik direktör Okan Buruk da sosyal medya hesabından,ifadeleriyle çağrıda bulundu.