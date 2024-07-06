Florya için karar günü

Galatasaray'da bugün kritik gün! Saat 10:00'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı düzenleyecek sarı-kırmızılı kulüpte Florya'nın satışı için yetki istenecek.vebaşta olmak üzere birçok konuda frene bastı ve kongreden çıkacak kararı beklemeye başladı.konusunda üyelerden yetki alınır alınmaz futbol takımını ilgilendiren'yi aşan ödeme yapılacak. Geciken maaşlar ve primler kapatılacak,ve kurmayları, Florya arazisinden 435 milyon dolar gelir öngörüyor. Florya'nın satışından gelecek parayla Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacak4 bin 500 metrekare Florya'dan 14 bin 500 metrekare alana sahip Kemerburgaz'a taşınacak Galatasaray,