Florya için karar günü

Galatasaray'da bugün kritik gün! Saat 10:00'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı düzenleyecek sarı-kırmızılı kulüpte Florya'nın satışı için yetki istenecek. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, transfer
ve ödemeler
başta olmak üzere birçok konuda frene bastı ve kongreden çıkacak kararı beklemeye başladı. İşte detaylar:
1-FLORYA
konusunda üyelerden yetki alınır alınmaz futbol takımını ilgilendiren 400 milyon TL
'yi aşan ödeme yapılacak. Geciken maaşlar ve primler kapatılacak, ötelenmiş bonservis taksitleri ödenecek ve futbolculara borçsuzluk kağıdı imzalatılacak.
435 MİLYON DOLAR GELİR
2- ÖZBEK
ve kurmayları, Florya arazisinden 435 milyon dolar gelir öngörüyor. Florya'nın satışından gelecek parayla Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacak Galatasaray böylece her sene karşılaştığı 1 milyar TL faiz yükünden kurtulacak.
3- YAKLAŞIK
4 bin 500 metrekare Florya'dan 14 bin 500 metrekare alana sahip Kemerburgaz'a taşınacak Galatasaray, 6 futbol sahasının 2'sini hazırladı ve altyapı yerleşkesi için yer ayırdı.