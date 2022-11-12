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Giriş Tarihi: 12.11.2022

Florya’da Alman ekolü

MEHMET ÖZCAN
Florya’da Alman ekolü

Daha önce Almanya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde görev alan 54 yaşındaki hoca, sarı-kırmızılılarda hem altyapıdan sorumlu olacak hem de A Takım’da çalışacak

Galatasaray'da teknik heyete takviyeler devam ediyor... Geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Okan Buruk'un ekibine katılan Moritz Volz'un ardından Marco Pezzaiuoli de sarı-kırmızılı kulüpte işbaşı yaptı. Alman futbol adamı, hem A Takım'da görev alacak hem de altyapıdan sorumlu olacak. 54 yaşındaki deneyimli hoca, Hoffenheim ve Eintracht Frankfurt'un yanı sıra Hindistan, Çin, Japonya gibi ülkelerde çalıştı. Pezzaiuoli, Cimbom ile anlaştığını da kendisi açıkladı. Sosyal medya hesabından Nef Stadyumu'nun atmosferiyle ilgili bir video paylaşarak, "Yeni evim" notunu düştü. G.Saray taraftarları da bu gönderinin altına, "Hoş geldin" yorumlarında bulundu.

KİMDİR?
Pezzaiuoli daha önce Karlsruhe altyapısını, Almanya U15, U16, U17, U18 milli takımlarını çalıştırdı. Hoffenheim teknik direktörlüğü yaptı. C.Osaka, GZ Evergrande, Frankfurt gibi kulüplerin altyapı sorumluluğu görevini yürüttü.

BİR MAÇTAN FAZLASI
Galatasaray, aynı puana sahip olduğu Başakşehir'i yenerek zirvedeki iddiasını sağlamlaştırmayı hedefliyor. Buruk, derbi 11'inden 10 ismi sahaya sürecek
Lider F.Bahçe'yi takip eden 24'er puanlı iki takım, Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Beşiktaş maçını kazanarak havaya giren G.Saray, deplasmanda Başakşehir'i yenerek zirvedeki iddiasını sağlamlaştırmak istiyor. Ofspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında as oyuncularını dinlendiren teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir karşısında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden 11'den 10 ismi sahaya sürecek.




SİSTEM YİNE 4-2-3-1
Muslera'nın önünde Boey-Nelsson-Abdülkerim- Emre Taşdemir görev yapacak. 4-2-3-1 sistemiyle mücadele edecek sarı-kırmızılılarda orta sahada Torreira-Oliveira olacak. Derbide Barış Alper'in yerine ikinci yarı oyuna giren Kerem Aktürkoğlu ile Rashica kanat değişerek oynayacak. İleri uçtaki İcardi'yi, Mertens destekleyecek.

G.SARAY KENDİNİ AŞMAK İSTİYOR!
G.Saray, son şampiyonluğunu yaşadığı 2018- 19 sezonunda 13 haftada 24 puan toplamıştı. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir ise mutlu sona ulaştığı 2019-20 sezonunda 13 haftada 25 puan elde etmişti. 12 maç sonunda 24 puana sahip Cimbom, deplasmanda Başakşehir'i yenerse hem son şampiyonluk sezonunu geçmiş olacak hem de Okan Buruk istatistiğini geliştirecek. Bu arada G.Saray, İnter ve A Milli Takım'da yıllarca birlikte oynayan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik adam olarak ilk kez birbirlerine rakip olacak.

SARI ALARM
Galatasaray'da 5 oyuncu (Muslera, Boey, Torreira, Oliveira ve Kerem) kart sınırında bulunuyor. Bu isimler Başakşehir deplasmanında sarı kart görürlerse İstanbulspor maçında cezalı duruma düşecek.

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Florya’da Alman ekolü
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