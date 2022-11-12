Florya’da Alman ekolü

Galatasaray'da teknik heyete takviyeler devam ediyor... Geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Okan Buruk'un ekibine katılan Moritz Volz'un ardından Marco Pezzaiuoli de sarı-kırmızılı kulüpte işbaşı yaptı.54 yaşındaki deneyimli hoca, Hoffenheim ve Eintracht Frankfurt'un yanı sıra Hindistan, Çin, Japonya gibi ülkelerde çalıştı. Pezzaiuoli, Cimbom ile anlaştığını da kendisi açıkladı. Sosyal medya hesabından Nef Stadyumu'nun atmosferiyle ilgili bir video paylaşarak,notunu düştü. G.Saray taraftarları da bu gönderinin altına, "Hoş geldin" yorumlarında bulundu.Pezzaiuoli daha önce Karlsruhe altyapısını, Almanya U15, U16, U17, U18 milli takımlarını çalıştırdı. Hoffenheim teknik direktörlüğü yaptı. C.Osaka, GZ Evergrande, Frankfurt gibi kulüplerin altyapı sorumluluğu görevini yürüttü.Galatasaray, aynı puana sahip olduğu Başakşehir'i yenerek zirvedeki iddiasını sağlamlaştırmayı hedefliyor. Buruk, derbi 11'inden 10 ismi sahaya sürecekider F.Bahçe'yi takip eden 24'er puanlı iki takım, Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Beşiktaş maçını kazanarak havaya giren G.Saray, deplasmanda Başakşehir'i yenerek zirvedeki iddiasını sağlamlaştırmak istiyor.teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir karşısında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden 11'den 10 ismi sahaya sürecek.4-2-3-1 sistemiyle mücadeleedecek sarı-kırmızılılardaorta sahadaTorreira-Oliveiraolacak. Derbide BarışAlper'in yerine ikinciyarı oyuna girenİleriuçtaki İcardi'yi, Mertensdestekleyecek.G.Saray, son şampiyonluğunu yaşadığı 2018- 19 sezonunda 13 haftada 24 puan toplamıştı. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir ise mutlu sona ulaştığı 2019-20 sezonunda 13 haftada 25 puan elde etmişti. 12 maç sonunda 24 puana sahip Cimbom, deplasmanda Başakşehir'i yenerse hem son şampiyonluk sezonunu geçmiş olacak hem de Okan Buruk istatistiğini geliştirecek. Bu arada G.Saray, İnter ve A Milli Takım'da yıllarca birlikte oynayan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik adam olarak ilk kez birbirlerine rakip olacak.Galatasaray'da 5 oyuncu (Muslera, Boey, Torreira, Oliveira ve Kerem) kart sınırında bulunuyor. Bu isimler Başakşehir deplasmanında sarı kart görürlerse İstanbulspor maçında cezalı duruma düşecek.