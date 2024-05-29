Florya’da başladı zaferlerle taçlandı

Galatasaray, Türk hoca yönetiminde şampiyonluk geleneğini de sürdürdü.İşte o efsaneler:Aslan'ın ilk Türk teknik direktörü. Galatasaray Lisesi'nde futbola forvet olarak başladı.Uzun yıllar giydiği formasını duvara astığında 1952 yılında takımın başına geçti. 1961- 62 ve 1962-63 sezonlarında Galatasaray'ı iki kez şampiyon yaptı.lakabıyla taraftarın ve camianın gönlünde taht kurdu.sözleriyle meşaleyi yakan isim oldu."Büyük Mustafa" ünvanıyla 1983'te Florya'dan içeri girdi, bir sene sonra futbolculuk kariyerini noktaladı.Denizli,1987-88 sezonunda teknik direktörolarak Aslan'ı şampiyonluğa taşıdı.1974 yılında 21 yaşındayken Adana Demirspor'dan gelip Florya'ya uzun soluklu adımını attı.Ancak 1996'da takım elbiselerini giydiğinde bu özlemin acısını katbe kat çıkardı.Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı G.Saray'ayılında geldi. 4 sezon oynadıktan sonra farklı kulüplerde top koşturdu.Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı da havayakaldırıp bir koltuğa 3 kupa sığdırdı.Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve hırsıyla 10 yıllık Florya'daki oyunculuk kariyerine 7 şampiyonluk, 1 UEFA Kupası, 1 de UEFA Süper Kupa sığdırdı. Anadolu'daki tedrisatlarının ardından Başakşehir'i şampiyon yapmayı başardı.Danimarkalı oyuncunun yakınları törende ezilme tehlikesi yaşadıutlamalarda aksaklıklar yaşandı, en mutlu gününde üzülen isim ise Victor Nelsson oldu. Bu sezon başında baba olan Nelsson, Danimarka'dan özel çağırdığı ailesiyle saha içinde kutlama yapıyordu. Ancak saha kenarındaki izdiham ve taraftarın yoğun ilgisi nedeniyle Nelsson'un yakınları ezilme tehlikesi yaşadı. Danimarkalı stoper, yaşananlara çok sinirlendiği için takım arkadaşlarına gece kulübünde eşlik etmedi, hesabından, "Aileme saldıran ve hakaret eden taraftarlar, yazıklar olsun size. Utanın'' paylaşımı yapılırken, Kerem Demirbay'ın ailesi de sıkıntılı anlar yaşadı.Pazar akşamı şampiyon olan Galatasaray'da kutlamalar bitmiyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar organize olmaya başladı ve bu akşam için Beyoğlu'nda görsel şov planladı. İstiklal Caddesi'nde meşaleler yakılacak ve Taksim sarı-kırmızıya boyanacak.kontrat imzalamaya hazırlanan Dries Mertens, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Sezon başında futbolu bırakacağını söylediğini dile getiren 37 yaşındaki Belçikalı, "İki ay önce kulüple yeniden konuşmaya başladık. Burada işler gayet iyi giderken neden bırakayım?Bu kadar harika bir sezon olacağını beklemiyordum. Şimdi bırakmak aptallık olur" ifadelerini kullandı.