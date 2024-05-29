Florya’da başladı zaferlerle taçlandı

Galatasaray, Türk hoca yönetiminde şampiyonluk geleneğini de sürdürdü. Aslan, sarı-kırmızılı formayı giyen sembol isimlerin önderliğinde Süper Lig'de toplam 14 şampiyonluk kazandı.
İşte o efsaneler:
GÜNDÜZ KILIÇ:
Aslan'ın ilk Türk teknik direktörü. Galatasaray Lisesi'nde futbola forvet olarak başladı.
Uzun yıllar giydiği formasını duvara astığında 1952 yılında takımın başına geçti. 1961- 62 ve 1962-63 sezonlarında Galatasaray'ı iki kez şampiyon yaptı. 'Baba Gündüz'
lakabıyla taraftarın ve camianın gönlünde taht kurdu. "Galatasaray, bir his takımıdır. Galatasaray, bir halatı hep birlikte çekenlerin, hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır"
sözleriyle meşaleyi yakan isim oldu.
MUSTAFA DENİZLİ:
"Büyük Mustafa" ünvanıyla 1983'te Florya'dan içeri girdi, bir sene sonra futbolculuk kariyerini noktaladı.
1986-87 sezonunda Jupp Derwall'in yardımcılığında G.Saray'ın 14 senelik şampiyonluk hasretine son verdi.
Denizli,
1987-88 sezonunda teknik direktör
olarak Aslan'ı şampiyonluğa taşıdı.
FATİH TERİM:
1974 yılında 21 yaşındayken Adana Demirspor'dan gelip Florya'ya uzun soluklu adımını attı. Sarı- kırmızılı formayla 6 kupa kaldırsa da 14 yıl şampiyonluk yüzü görmedi.
Ancak 1996'da takım elbiselerini giydiğinde bu özlemin acısını katbe kat çıkardı.
İmparator lakaplı teknik adam, 1996- 2000, 2011-13 ve 2017-19 sezonlarında şampiyonluklara ambargo koyarak Süper Lig'de 8 kez zafere ulaştı.
HAMZA HAMZAOĞLU:
Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı G.Saray'a 1991
yılında geldi. 4 sezon oynadıktan sonra farklı kulüplerde top koşturdu.
2014-15 sezonunda sarı- kırmızılı takımın başında şampiyonluk yaşarken
,
Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı da havaya
kaldırıp bir koltuğa 3 kupa sığdırdı.
OKAN BURUK:
Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve hırsıyla 10 yıllık Florya'daki oyunculuk kariyerine 7 şampiyonluk, 1 UEFA Kupası, 1 de UEFA Süper Kupa sığdırdı. Anadolu'daki tedrisatlarının ardından Başakşehir'i şampiyon yapmayı başardı. 2022-23'te teknik adam olarak döndüğü yuvasında çifte şampiyonluğunu rekorlarla taçlandırdı.
NELSSON'UN KUTLAMASI YARIDA KALDI
Danimarkalı oyuncunun yakınları törende ezilme tehlikesi yaşadı
K
utlamalarda aksaklıklar yaşandı, en mutlu gününde üzülen isim ise Victor Nelsson oldu. Bu sezon başında baba olan Nelsson, Danimarka'dan özel çağırdığı ailesiyle saha içinde kutlama yapıyordu. Ancak saha kenarındaki izdiham ve taraftarın yoğun ilgisi nedeniyle Nelsson'un yakınları ezilme tehlikesi yaşadı. Danimarkalı stoper, yaşananlara çok sinirlendiği için takım arkadaşlarına gece kulübünde eşlik etmedi, hesabından, "Aileme saldıran ve hakaret eden taraftarlar, yazıklar olsun size. Utanın'' paylaşımı yapılırken, Kerem Demirbay'ın ailesi de sıkıntılı anlar yaşadı.
BEYOĞLU'NDA MEŞALE ŞOV
Pazar akşamı şampiyon olan Galatasaray'da kutlamalar bitmiyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar organize olmaya başladı ve bu akşam için Beyoğlu'nda görsel şov planladı. İstiklal Caddesi'nde meşaleler yakılacak ve Taksim sarı-kırmızıya boyanacak.
'BIRAKMAK APTALLIKTIR'
Galatasaray'la
kontrat imzalamaya hazırlanan Dries Mertens, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Sezon başında futbolu bırakacağını söylediğini dile getiren 37 yaşındaki Belçikalı, "İki ay önce kulüple yeniden konuşmaya başladık. Burada işler gayet iyi giderken neden bırakayım? Son yılım olduğunu söylemeyeceğim, eşim Kat artık bunu söylememe izin vermiyor.
Bu kadar harika bir sezon olacağını beklemiyordum. Şimdi bırakmak aptallık olur" ifadelerini kullandı.