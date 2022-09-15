Florya’da Milot Rashica rüzgarı

Transferin son günü 5 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da yeniler henüz ilk 11'e giremedi. İcardi ve Mata'nın zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen teknik direktör Okan Buruk'u en mutlu eden transfer Milot Rashica oldu.
Yaz kampını İngiltere'de geçiren 26 yaşındaki oyuncusu, Norwich'ten fizik olarak yüzde yüz hazır geldi. Kosovalı kenar forvet, idmanlarda hemen kalitesini belli etti.
Çift kale maçlarda attığı gollerle fark yaratan tecrübeli oyuncu, performansıyla takım arkadaşlarını da kendisine hayran bıraktı. Konyaspor maçında kazanan takımı bozmak istemeyen Okan Buruk, lige verilen arada Rashica'ya göre yeni 11'ini belirleyecek.