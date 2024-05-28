Florya’da son tango!

oyuncular, Konya Stadı'nda başladıkları kutlamalara yolda devam edip soluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde aldı. Binlerce taraftarın saatlerdir beklediği tesislere futbolcuların varışı ile birlikte kutlamalarda da desibel arttı. Oyuncular, balkona çıkarak taraftarı selamlayıp sonrasında tezahüratlara eşlik ederken kutlamalar da sabaha kadar devam etti.