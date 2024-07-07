Florya’da yetki tamam!

Galatasaray'da merakla beklenen olağanüstü genel kurul, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim adına mutlu sonla bitti ve Florya arazisinin değerlendirilmesi konusunda tam yetki verildi.ve yıllık 1 milyar TL'yi bulan borç yükünden kurtulacak. 8 saati aşan kongreye 987 kulüp üyesi katılırken, dün yetkiyi alan mevcut yönetim, Florya projesine eylül ayında başlayacak ve Mayıs 2027'de bitirecek. Florya'dan gelecek para, blokeli hesaba eklenecek. Sadece Genel Kurul'un onayıyla buradan para çıkabilecek.Ada, Ekim 2024 itibarıyla restorasyona girecek.Başkan Dursun Özbek son konuşmasında, "İki ayrı görüş vardı ama karşılıklı uzlaşılarak, Galatasaray için en iyisi yapıldı. Tekrar bize güvendiğiniz için teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın geleceği için karşılıklı fikirlerle en sağlıklı yolu bulduk. Taraftarlarımız az daha sabretsin.Biz konuştukça, aynı hedefte yürüdükçe bizden büyüğü yok!" dedi.