Florya’da yetki tamam!

Galatasaray'da merakla beklenen olağanüstü genel kurul, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim adına mutlu sonla bitti ve Florya arazisinin değerlendirilmesi konusunda tam yetki verildi. Florya'dan 434 milyon dolar kâr öngören sarı-kırmızılı kulüp, ilk planda 2.2 milyar TL'lik Bankalar Birliği borcunu kapatacak
ve yıllık 1 milyar TL'yi bulan borç yükünden kurtulacak. 8 saati aşan kongreye 987 kulüp üyesi katılırken, dün yetkiyi alan mevcut yönetim, Florya projesine eylül ayında başlayacak ve Mayıs 2027'de bitirecek. Florya'dan gelecek para, blokeli hesaba eklenecek. Sadece Genel Kurul'un onayıyla buradan para çıkabilecek. Ayrıca Galatasaray Adası'nın yeni imar planına göre restore edilmesi konusunda da Dursun Özbek ve yönetimine oy çokluğuyla yetki verildi.
Ada, Ekim 2024 itibarıyla restorasyona girecek.
ÖZBEK: BİZDEN BÜYÜĞÜ YOK
Başkan Dursun Özbek son konuşmasında, "İki ayrı görüş vardı ama karşılıklı uzlaşılarak, Galatasaray için en iyisi yapıldı. Tekrar bize güvendiğiniz için teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın geleceği için karşılıklı fikirlerle en sağlıklı yolu bulduk. Taraftarlarımız az daha sabretsin. Güzel şeyler için çalışıyoruz. Bu saatten sonra çok çalışacağız.
Biz konuştukça, aynı hedefte yürüdükçe bizden büyüğü yok!" dedi.