Forma Aslan’ın ağzında

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk 7 haftada 11'inde 16 farklı isme görev verdi. Milli arada yardımcılarıyla durum değerlendirmesinde bulunan Buruk, 5 banko belirledi. Kalede Muslera, sağ bekte Sacha Boey, stoperde Nelsson ile Abdülkerim ve ön liberoda Torreira'nın formaları garanti. Bu oyunculardan sakatlık ya da cezalı duruma düşmedikleri sürece vazgeçilmeyecek. İlk 11'in diğer yarısı ise kıyasıya bir rekabete girecek. Fransız sağ bek Leo Dubois, sol bekte Van Aanholt'tan formayı alacak. Orta sahada Oliveira'nın alternatifi olarak Midtsjö görülüyor.Yunus ve Kerem yerine kenarlarda +3 dikkate alınarak Yusuf Demir ve Rashica tercih edilebilir.7 maçta sadece 5 gol yiyen Galatasaray, takım savunmasını oturttu. Buna karşılıkyeterli görülmüyor ve teknik heyet ilerleyen haftalarda hücum hattında değişiklikler yapmayı planlıyor.Transferin son haftasında gelenler kulübenin kalitesini arttırdı. Okan Buruk'unbir bankosu olacağını3 mevkide ise arayışın süreceğini düşünüyorum, sol bek, iki kanattan biri ve santrfor… Mata'nın varlığı Mertens için alternatif. İcardi hazır olduğunda bir numaralı santrfor olur. Günümüz futbolunda sahaya çıkardığın ilk 11 kadar elinizdeki 5 oyuncu değişiklik hakkıyla oyunu ve tabelayı ne kadar değiştirebildiğiniz sizin teknik adamlık hanenize yazıyor. Okan Buruk, 7 hafta geride kalırken bu değişimleri doğru yaptı. Her oyun planı 8+3'ün gölgesinde. Rashica'nın önemli bir joker olmasını bekliyorum. Bazı iç saha maçlarında Muslera yedekte oturup forvet hattında +1 yabancı yer açılabilir. Hepsinden önemlisi takımın enerjisi. F.Bahçe, milli arada banko oyuncularıyla değil, yüksek enerjisiyle manşetlerde. G.Saray da temposunu yükseltmeli.