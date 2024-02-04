Formayı aldı zammı kaptı

alatasaray'da Barış Alper Yılmaz rüzgârı esmeye devam ediyor. Sol bekte joker olan Barış Alper, hocası Okan Buruk'la görüşmüş ve hücum hattında oynamak istediğini dile getirmişti. Zaha ve Tete'yi yedek bırakan Buruk da oyuncusuna sağ açıkta şans verdi. Trabzon'dan sonra Samsun deplasmanına da damgasını vuran milli oyuncu iyi futbolunu golle süsledi. Teknik direktörBuruk'un sağ açıkta ilk tercihi konumuna gelen 2000 doğumlu oyuncu, yönetim tarafından ise yeni sözleşmeyle ödüllendirilecek.