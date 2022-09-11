Forvette Gomis’le devam

Okan Buruk, yeni transferlere rağmen, bugünkü Kasımpaşa maçında fazla değişikliğe gitmeyecek. İcardi’nin önümüzdeki hafta 11’de başlaması planlanıyor
Hafta boyunca transfer gündemiyle meşgul olan Galatasaray'da gözler Kasımpaşa karşılaşmasına çevrildi. Bu sezon ligde üst üste iki hafta maç kazanamayan sarı-kırmızılı takımın hedefi, Gaziantep'in ardından Kasımpaşa'yı da yenmek. Teknik direktör Okan Buruk, yeni transferlere rağmen ilk 11'inde fazla değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Arjantinli yıldız İcardi'nin haftaya Konyaspor maçına 11 başlaması planlanıyor. Kasımpaşa deplasmanında forvette Gomis görev yapacak.