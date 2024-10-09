Futbolla barışacak

Son haftalarda performansı ile eleştirilen isimlerden Barış Alper Yılmaz, milli arada yine dinlenmeye fırsat bulamayacak. Geçen sezondan bu yana toplam 74 karşılaşmada sahaya çıkan 24 yaşındaki oyuncu, farklı bölgelerde oynayarak da takımın jokeri oldu.12 Ekim'de düzenlenecek genel kurul sonrasında yönetim, yıllık 10 milyon TL alan oyuncuya dev bir zam yaparak %650 artış sunacak. 75 milyon TL'ye çıkan yıllık ücretle birlikte Barış'ın da aklındaki bazı soru işaretlerinin sona ermesi planlanıyor.arada 4 günlük izinle birlikte sarıkırmızılı oyuncular tatile çıkarken, dönüşte ise yine yoğun ancak İstanbul ağırlıklı bir fikstür var. 19 Ekim'de Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak olan G.Saray ardından Elfsborg, Beşiktaş ile İstanbul'da karşılaşıp sonrasındaki haftayı ligde bay geçecek.