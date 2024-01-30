Galatasaray direkleri dövüyor

Sarı-kırmızılılar, G.Antep maçında 5 kez direğe takıldı, 2014-15’ten bu yana ise rekor kırıldı
G.Saray bu sezon direk dövmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, G.Antep karşısında toplam 5 kez direğe nişan alırken, bu sezon en fazla lig maçında en az iki kez direğe takılan tek ekip oldu. Gaziantep,Trabzonspor, Sivasspor,Adana Demirspor,Alanya, Hataysporve İstanbulspor karşılaşmalarında Aslan'ın en az iki şutu direkten döndü!
22 DEFA ŞANS KAÇTI
Sarı-kırmızılılar toplamda ise 22 kez direkten dönen vuruş yaptı. Öte yandan2014-15 sezonundanbu yana bir lig maçında5 şutu direkte patlayanilk takım daG.Saray oldu.
SON TARİH YAZICI OKAN BURUK!
GALATASARAY evinde geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederken, teknik direktör Okan Buruk da büyük bir gurur yaşadı. 50 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımın başında iç sahada üst üste 15. galibiyetinialarak bu alanda kulübün efsane isimlerindenGündüz Kılıç'ı geride bıraktı. Bir ilki başaran Buruk, tarihi bir rekora imza attı.