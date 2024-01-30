Galatasaray direkleri dövüyor

G.Saray bu sezon direk dövmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, G.Antep karşısında toplam 5 kez direğe nişan alırken, bu sezon en fazla lig maçında en az iki kez direğe takılan tek ekip oldu.karşılaşmalarında Aslan'ın en az iki şutu direkten döndü!Sarı-kırmızılılar toplamda ise 22 kez direkten dönen vuruş yaptı.GALATASARAY evinde geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederken, teknik direktör Okan Buruk da büyük bir gurur yaşadı. 50 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımın başındaBir ilki başaran Buruk, tarihi bir rekora imza attı.