Galatasaray kendine geldi

KEREM'LE YARIŞIYORUZ
Karşılaşmanın
yıldızı Yunus Akgün, maç temposu kazandıkça daha da iyi olacağını söyledi. Kerem Aktürkoğlu'na da mesaj gönderen milli oyuncu şunları söyledi: "3-4 günde bir yüksek tempolu maçlar oynuyoruz, bu kolay değil. Milli ara sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oynadıkça daha iyi olacağım.
Skor buldukça öz güven kazanıyorum. Kerem ile yarışıyoruz aslında. O Benfica'da atıyor ben de burada."
SARA'YI ALKIŞLAYIN!
Takımını
zafere taşıyan Yunus Akgün'ün golünde Sara da asisti ile büyük pay sahibiydi. Gol sevincinde Mertens ve Yunus, taraftara Sara'yı göstererek "Onu alkışlayın" mesajı verip takım arkadaşlarını övdü.
HERKES ZORLANIR BİZ ZİRVEDEYİZ
Takım
kaptanı Kaan Ayhan, 2 şampiyonluk sonrasında bu noktada bulunmalarının büyük başarı olduğunu söyledi. "Bence zor maç olmasına rağmen çok iyi performans gösterdik" diyen Kaan, şöyle devam etti: "Son 2 maçta ikinci yarılarda zorlanmıştık. Bugün (dün) daha konsantre çıktık. Skor çok dominant görünmüyor ama çok dominant oynadık.
Geçen sezona göre daha baskın bir Galatasaray gösteriyoruz. 2 şampiyonluktan sonra çoğu takım zorlanır, biz hâlâ zirvedeyiz."
4X4'LÜK
Futboluyla
teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giren ve ligde Gaziantep, Avrupa'da PAOK ve RFS maçlarında ağları sarsan Yunus Akgün, aynı tarifeyi Alanyaspor'a da uyguladı. Bu sezon gol sayısını 4'e çıkaran 24 yaşındaki sol kanat, 2018-19'da A Takım'da en çok gol attığı dönemini egale etti.
LİGİN KRALI!
Galatasaray, Süper Lig'de son 27 maçının 25'ini kazanıp zirveyi kimseye bırakmadı
Sarı-kırmızılıların ligdeki etkili performansı sürüyor. G.Saray, Süper Lig'de oynadığı son 27 karşılaşmada tam 25 kez kazanan taraf oldu. Okan Buruk'un öğrencileri geçtiğimiz hafta 3-3 berabere kaldığı Kasımpaşa ve geçen sezon 1-0 yenildiği F.Bahçe maçları dışındaki tüm karşılaşmaları kazandı.
Aslan iki puan kaybettiği mücadeleyi de evinde oynamıştı.
6. KEZ EN İYİSİ
BU sezon 8 Süper Lig maçında toplam 22 puana ulaşan G.Saray, 7 galibiyet 1 beraberliği ile 6. kez en iyi başlangıç puanına ulaştı. Aslan daha önce 2023/24, 2017/18, 2005/06, 2001/02 ve 1987/88
sezonlarında 8. haftayı 22 puanla geçmişti.
BU DİRSEK TARTIŞMA YARATTI
K
arşılaşmanın ilk yarısında ikili mücadele sonrasında Mertens'in Augusto'ya müdahalesi sonrasında Alanyalı oyuncu yerde kaldı. Belçikalı futbolcunun dirseği ile yaptığı müdahale için VAR uyarısı gelmezken hakem Mehmet Türkmen de devam kararı verdi. Pozisyon için sosyal medyada rakip takım taraftarları sert tepki gösterdi.