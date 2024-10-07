Galatasaray kendine geldi

yıldızı Yunus Akgün, maç temposu kazandıkça daha da iyi olacağını söyledi. Kerem Aktürkoğlu'na da mesaj gönderen milli oyuncu şunları söyledi: "3-4 günde bir yüksek tempolu maçlar oynuyoruz, bu kolay değil.Skor buldukça öz güven kazanıyorum. Kerem ile yarışıyoruz aslında. O Benfica'da atıyor ben de burada."zafere taşıyan Yunus Akgün'ün golünde Sara da asisti ile büyük pay sahibiydi. Gol sevincinde Mertens ve Yunus, taraftara Sara'yı göstererek "Onu alkışlayın" mesajı verip takım arkadaşlarını övdü.kaptanı Kaan Ayhan, 2 şampiyonluk sonrasında bu noktada bulunmalarının büyük başarı olduğunu söyledi. "Bence zor maç olmasına rağmen çok iyi performans gösterdik" diyen Kaan, şöyle devam etti: "Son 2 maçta ikinci yarılarda zorlanmıştık. Bugün (dün) daha konsantre çıktık.Geçen sezona göre daha baskın bir Galatasaray gösteriyoruz. 2 şampiyonluktan sonra çoğu takım zorlanır, biz hâlâ zirvedeyiz."teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giren ve ligde Gaziantep, Avrupa'da PAOK ve RFS maçlarında ağları sarsan Yunus Akgün, aynı tarifeyi Alanyaspor'a da uyguladı. Bu sezon gol sayısını 4'e çıkaran 24 yaşındaki sol kanat, 2018-19'da A Takım'da en çok gol attığı dönemini egale etti.Galatasaray, Süper Lig'de son 27 maçının 25'ini kazanıp zirveyi kimseye bırakmadıSarı-kırmızılıların ligdeki etkili performansı sürüyor. G.Saray, Süper Lig'de oynadığı son 27 karşılaşmada tam 25 kez kazanan taraf oldu.Aslan iki puan kaybettiği mücadeleyi de evinde oynamıştı.BU sezon 8 Süper Lig maçında toplam 22 puana ulaşan G.Saray, 7 galibiyet 1 beraberliği ile 6. kez en iyi başlangıç puanına ulaştı. Aslan daha öncesezonlarında 8. haftayı 22 puanla geçmişti.arşılaşmanın ilk yarısında ikili mücadele sonrasında Mertens'in Augusto'ya müdahalesi sonrasında Alanyalı oyuncu yerde kaldı. Belçikalı futbolcunun dirseği ile yaptığı müdahale için VAR uyarısı gelmezken hakem Mehmet Türkmen de devam kararı verdi. Pozisyon için sosyal medyada rakip takım taraftarları sert tepki gösterdi.