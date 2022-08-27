Galatasaray, Mauro Icardi’den haber bekliyor

TRANSFERDE KİLİT İSİM EŞİ VE MENAJERİ WANDA NARA

29 yaşındaki Arjantinli yıldız için masada olan sarı- kırmızılılar ise bu transfere 4 milyon Euro bütçe ayırdı. 10 numarası Mertens'e imza parasıyla birlikte 4 milyon Euro ödeyen G.Saray, aynı rakama İcardi için de çıktı. İcardi'nin 8 milyon Euro'luk ücretinin yarısını PSG karşılamaya hazır. Ancak burada kilit isim Wanda Nara... Zira İtalyan ekibi Monza da PSG ile anlaşmış ancak Nara'nın istediği 2 milyon Euro'luk imza parası yüzünden iş bozulmuştu. Eğer G.Saray, Nara'yı ikna ederse transferin önü açılacak.