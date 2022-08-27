Galatasaray, Mauro Icardi’den haber bekliyor

Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim ligde henüz gol atamayan Seferovic'in yerine birinci tercih olacak forvet takviyesini gündemine aldı, listenin ilk sırasına Mauro İcardi yazıldı. PSG'de kadroda düşünülmeyen Arjantinli yıldıza, menajerliğini yapan eşi Wanda Nara kulüp arıyor. Bir süre önce İstanbul'a gelip Galatasaraylı yetkililerle de görüşen Wanda Nara, kulüp ve şehir hakkında olumlu izlenim edindi. Ancak Nara, Avrupa'da 1 Eylül'e kadar devam edecek transfer sürecinde büyük liglerden teklifleri bekleme kararı aldı.
TRANSFERDE KİLİT İSİM EŞİ VE MENAJERİ WANDA NARA
29 yaşındaki Arjantinli yıldız için masada olan sarı- kırmızılılar ise bu transfere 4 milyon Euro bütçe ayırdı. 10 numarası Mertens'e imza parasıyla birlikte 4 milyon Euro ödeyen G.Saray, aynı rakama İcardi için de çıktı. İcardi'nin 8 milyon Euro'luk ücretinin yarısını PSG karşılamaya hazır. Ancak burada kilit isim Wanda Nara... Zira İtalyan ekibi Monza da PSG ile anlaşmış ancak Nara'nın istediği 2 milyon Euro'luk imza parası yüzünden iş bozulmuştu. Eğer G.Saray, Nara'yı ikna ederse transferin önü açılacak.
BU İKİLİ ŞAMPİYONLUĞU GETİRİR
Yönetim, Serie A'da 2 kez gol kralı olan İcardi'nin Mertens ile birlikte ligin de seyrini değiştireceğine inanıyor. İnter ve Sampdoria'da 252 maçta 135 gol atan 29 yaşındaki forvetin, Napoli'de 396 maçta 148 kez fileleri sarsan Mertens ile G.Saray'da buluşması yönetimin şampiyonluk planlarından biri...