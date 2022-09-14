Galatasaray’da her şey zirve için

İlk 6 haftada 4 deplasmana çıkan Galatasaray, topladığı 13 puanla 5. sırada yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar cuma günü Süper Lig'de 14 puanla tek başına zirvede oturan Konyaspor'u ağırlayacak.
Beşiktaş'ın Başakşehir'e kaybetmesiyle liderlik şansı doğan Galatasaray, bu fırsatı değerlendirmek için kenetlendi. 13 oyuncuyu kadrosuna katan yönetim, yeni transferleri için 50 bin taraftarı önünde düşündüğü görkemli imza törenini erteleyip Konyaspor maçı konsantrasyonunu bozmak istemedi. Teknik direktör Okan Buruk, ligde henüz gol yemeyen Yeşil-Beyazlı rakiplerini detaylıca analiz etti.
İcardi'yi Konya maçı kadrosuna almaya karar veren Okan Buruk, formda golcüsü Gomis'i ilk 11'den kesmeyecek. İcardi'nin Seferovic ile birlikte yedek kulübesinde oturması kesinleşti.