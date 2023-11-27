Galatasaray’da olağanüstü toplantı

G.Saray'dabaşkan Dursun Özbek ve yönetimi, bugün saat 13.00'te RAMS Park'ta olağanüstü bir toplantı yapacak. Sarıkırmızılı yetkililer, dün Fenerbahçe-Fatih Karagümrük karşılaşmasında yaşanan hakem hatası sonrası bir araya gelme kararı aldı. Ayrıca F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, hakemler ve MHK hakkındaki açıklamalarının da gündeme geleceği bildirildi.Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na da ziyarette bulunulacağı ve yöneticilerin, tepkilerini dile getireceği öğrenildi.